Intégrathlon : Une reconnaissance nationale

L’Intégrathlon finaliste des Trophées des Collectivités dans le cadre de l’Intégrathlon

Les Trophées des Collectivités sont organisés par l’association ‘Fais nous rêver’, Agence pour l’Education par le Sport. Cet évènement valorise les meilleures actions d’éducation et d’insertion par le sport portées par des collectivités.L’Intégrathlon vient de gagner la finale régionale! L’Intégrathlon prendra donc par à la finale nationale des Trophées des Collectivités le 5 décembre.

L’Intégrathlon nominé au Trophée du Sport des Trophées APAJH.

Les Trophées APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) sont conçus pour sensibiliser l’opinion publique, valoriser, faire connaître des initiatives qui permettent l’intégration des personnes porteuses de handicap. Le Trophée du Sport récompense, plus particulièrement, les actions véhiculant l’idée que la pratique d’une activité est possible quelque soit la nature du handicap: moteur, psychique… Chaque citoyen, valide ou en situation de handicap peut dépasser ses limites et exceller dans une activité sportive!

L’Intégrathlon fait partie des trois finalistes avec son projet de kits pédagogiques.

Ces kits seront disponibles au sein des Services des Sports des villes du SEAPFA. Ils mettent à disposition des clubs, associations sportives, infrastructures scolaires, le matériel nécessaire à la pratique sportive « mixte » où personnes valides et personnes en situation de handicap partagent les mêmes terrains de sport tout au long de l’année! Ces kits sont composés de sets de boccia, torball, sarbacane, fauteuils roulant, masques opaques, casques anti-bruit, kits de braille mais aussi d’un ensemble de fiches pédagogiques déclinées par sport.

La remise des prix des Trophées APAJH se déroulera au Carrousel du Louvre le 19 novembre 2012 à partir de 19h30. Si vous souhaitez assister à cette 8ème édition des Trophées APAJH , il vous suffit de remplir un formulaire en ligne: http://www.trophees.apajh.org