Intégrance partenaire de L’ADAPT

Intégrance a souhaité renouveler cette année son partenariat avec L’ADAPT – association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées – dans le cadre de la 12eme semaine pour l’emploi des personnes handicapées. A cette occasion, parmi les nombreuses actions proposées par L’ADAPT, l’association édite un guide destiné à orienter les personnes handicapées souhaitant trouver un emploi : « Les 10 bons conseils aux candidats handicapés en recherché d’emploi ».

Ce guide a été réalisé en collaboration avec des candidats et des recruteurs, il offre une double vision du recrutement et la manière de l’appréhender pour un candidat handicapé.

Cet outil tente de montrer que l’on a tout à gagner à « travailler ensemble », il rappelle que le handicap ne constitue pas une entrave à l’expression des compétences des salariés handicapés. Les candidats à un emploi ne doivent pas considérer leur handicap comme un obstacle, mais doivent mettre en avant leurs points forts et les bénéfices qu’ils apporteront à l’entreprise : un point essentiel pour la Mutuelle Intégrance qui œuvre depuis plus de 25 ans pour une meilleure intégration des personnes handicapées.

Chaque recommandation de ce guide est illustrée de témoignages d’employeurs et de salariés handicapés, ainsi que de chiffres sur le handicap au travail. Ainsi, 93% des entreprises se disent satisfaites des travailleurs handicapés qu’elles emploient et 82% des salariés ayant un ou plusieurs collègues handicapés les perçoivent comme aussi performants. Imprimé à 30 000 exemplaires, le guide sera distribué sur tous les événements, Forums pour l’emploi, Jobdatings© et Handicafés© qui auront lieu lors de la 12 Semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 17 au 23 novembre prochain.

Le guide sera téléchargeable sur le site www.integrance.fr ou sur www.semaine-emploi-handicap.com.

La Mutuelle Intégrance souhaite vivement soutenir cette action, car elle correspond parfaitement à sa volonté pour l’accompagnement des personnes handicapées.