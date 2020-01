Intégrance offre un nouveau service à ses adhérents sourds ou malentendants

Afin de se rendre accessible au plus grand nombre, la Mutuelle Intégrance propose à ses adhérents sourds ou malentendants de Lyon, Paris et Toulouse le service de visio- interprétation Visio08Guichet, développé par WebSourd, qui leur permet d’être accueillis en langue des signes. Désormais, les adhérents sourds ou malentendants pourront obtenir des renseignements sur leur garantie ou des informations concernant leurs remboursements, directement en langue des signes et sans surcoût.

Qu’est ce que Visio08Guichet ?



Visio08Guichet est un service accessible par Internet depuis un ordinateur équipé d’une webcam, d’un micro et d’un haut-parleur. Le conseiller d’Intégrance se connecte sur l’espace Visio08Guichet grâce à une application logicielle et se met en relation vidéo avec un interprète en langue des signes en ligne. Il peut ainsi répondre aux questions de l’adhérent sourd ou malentendant en face de lui.

www.websourd-entreprise.fr – www.visio08.com