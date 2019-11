Intégrance assure

En partenariat avec la GMF, la mutuelle Intégrance propose, dans le domaine de l’assurance automobile, des garanties et des services adaptés aux personnes handicapées et à leur famille.

L’assurance « sur mesure » Auto Duxio propose deux gammes de garanties. La gamme Eco assure pour l’essentiel, à un prix étonnamment compétitif, tandis que la gamme Confort offre une protection maximale, à un tarif personnalisé.

Les services Plus de la GMF garantissent le conducteur, en cas d’accident de son fait. Ils proposent également l’accompagnement psychologie post-accidentel. Enfin, le Bonus Plus donne droit à une réduction de 5% de la cotisation, si le souscripteur bénéficie déjà d’un bonus de 50% depuis trois ans, sans sinistre responsable. Autres plus : l’assistance 24h/24 en cas de panne ou d’accident (formule Confort) et la sécurité garantie par un réseau de 4000 garages agréés en France, assurant la réparation de votre véhicule sans avoir à avancer la moindre somme.

Les aménagements spécifiques du véhicule quatre roues (3,5 tonnes maxi) nécessaires au conducteur ou au passager handicapé sont garantis, sans majoration tarifaire, à hauteur de 3500 euros.

Le contrat Motolis GMF assure également les fauteuils motorisés et les scooters motorisés adaptés.

Intégrance : 0 820 375 375 (0,12 euro/mn) ou www.gmf.fr