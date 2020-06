Integra : le génie tissulaire… au service de la reconstruction du corps humain!

Précurseur mondial dans la reconstruction tissulaire et aujourd’hui leader dans la chirurgie de régénération, la Life Sciences Holdings Corporation a été fondée an 1989 sous le nom d’INTEGRA. La technologie innovante au départ dédiée à la reconstruction de la peau a depuis gagné “des parts” et du terrain sur le corps humain.

C’est le produit Integra® qui a donné son origine à la société américaine, et son concept a été largement décliné au profit d’organes et “territoires” autres que la peau. Si simple en apparence, mais hautement technologique, le produit en question est une couche de collagène sur laquelle est contre-collée une couche de silicone. Le tout est apposé directement sur de larges plaies et permet une reconstruction intégrale de la peau, derme et épiderme inclus! La démonstration est particulièrement spectaculaire et impressionnante : “Nous avons des cas de corps brûlés jusqu’ à 85% de leur surface et dont la peau a été entièrement reconstruite grâce à l’Integra” explique Eric Fourcault, ex-PDG de la société Newdeal absorbée en 2005 par Integra, et dorénavant Président de la Division Europe – Moyen-Orient – Afrique (EMEA) d’Integra dont le siège est implanté depuis l’été 2009 à Lyon (Parc Technologique de Saint-Priest).

De la peau au cerveau

Instaurée depuis maintenant 20 ans, autant dire que l’innovation de la double couche intégrant silicone et collagène, d’ailleurs premier produit homologué avec le label “régénération”, a révolutionné les techniques chirurgicales de reconstruction dermique. Démonstration étant largement faite de l’efficacité de cette bicouche collagène/silicone sur la reconstruction de la peau, l’idée est alors venue de mettre au point un outil utilisable en neurochirurgie pour reconstituer la dure-mère après des opérations à “cerveau ouvert”, ou plus exactement à “boîte crânienne ouverte”. Un sacré challenge, eût égard au manque de solutions en la matière …mais le défi fut relevé dix ans plus tard avec la réalisation et la mise sur le marché du Duragen® en 1999.

La déclinaison de l’application pour fermer la dure-mère repose sur le même principe que la régénération du derme : assurer un effet de protection en « étanchéifiant » la surface tout en engendrant un travail de recolonisation naturelle grâce à la matrice collagène poreuse à travers laquelle migrent les cellules. Depuis sa mise au point, 650 000 patients ont été traités en neurochirurgie avec la matrice Duragen®, et à E. Fourcault de commenter : « il s’agit d’une technique de chirurgie reconstructrice totale car la dure-mère tout comme le derme se trouvent intégralement réhabilités ».

Du cerveau …au système nerveux périphérique

Pépite de la société lyonnaise Newdeal, le système de guidage Achillon® dédié quant à lui à la réparation du tendon d’Achille entre en synergie parfaite avec les produits de reconstruction tissulaire développés par Intégra. La technologie innovante propriété de Newdeal s’inscrit ainsi en parfait complément dans la panoplie Integra !

Un pipeline de produits innovant bien rempli

Les trois principaux axes d’évolution concernent aujourd’hui l’orthopédie des extrémités, le collagène – avec de nouvelles formulations pour le derme et la dure-mère-, la neurochirurgie avec le développement d’implants et de matériel, à quoi s’ajoute la chirurgie du rachis depuis le rachat de la société Theken aux US, spécialisée dans les implants. “Outre le produit Integra Spine® au service des chirurgiens en orthopédie rachidienne et aux neurochirugiens spécialistes du rachis, nous disposons aussi d’une gamme de produits complémentaires pour l’orthobiologie et la chirurgie rachidienne, notamment pour une chirurgie peu invasive” précise Stuart M.Essig, Président et directeur général d’Integra. Un système de visée pédiculaire, sorte d’instrument de guidage extérieur, s’avère ainsi fort utile pour cette dernière.

Dix nouveaux produits développés par le Groupe INTEGRA arrivent en moyenne chaque année sur le marché et cette performance va de pair avec une croissance de l’effectif de 1200 à 3000 personnes entre 2005 et 2009. « L’objectif de la plate-forme lyonnaise est de rationaliser l’ensemble de l’activité en deux pôles, à savoir reconstruction / orthopédie et neurochirurgie» précise Eric Fourcault.

Dans l’actualité des lancements de produits, après une nouvelle génération d’aspirateurs à ultrasons commercialisée en juin 2009, ce sont de nouveaux produits de fixation osseuse qui sont arrivés sur le marché en septembre, ainsi qu’un produit de fixation crânien en novembre.

Dans un contexte d’innovations perpétuelles pour des produits prometteurs, Integra ne devrait pas avoir trop de difficultés à maintenir ses positions de leader mondial dans le domaine de la neurochirurgie, n°2 sur le marché de l’instrumentation chirurgicale aux USA et n°4 sur le marché de la chirurgie reconstructive !

Nathaly Mermet

ZOOM TECHNO

Parmi les avancées technologiques de la société, figure le système de nettoyage des tendons … éprouvé antérieurement à la crise de la vache folle, et qui a alors conféré à la société un bel avantage concurrentiel à l’heure de toutes les interdictions. « Le traitement du collagène Integra® ultrapur combine deux types de traitements spécifiques complémentaires, chimique et enzymatique » révèle E. Fourcault sans en dévoiler davantage quant à la recette tenue secrète. « La FDA avait classé le collagène Intégra® dans la même catégorie que le lait infantile » se réjouit-il, insistant sur la performance de la technologie.

