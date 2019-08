Insulté à l’hôpital

A 57 ans, Richard Fernandez, infirme moteur cérébral, a déjà essuyé de nombreuses moqueries et vexations. Mais cette fois, s’en est trop ! La semaine dernière, ce directeur d’un foyer pour personnes handicapées à Rennes, est tombé de son fauteuil en pleine rue à cause de la pluie. La tête en sang, il est conduit aux urgences du CHU de la ville.

Le personnel hospitalier le prend rapidement en charge : il a besoin de douze points de suture sur le front. Puis le médecin arrive, et en le voyant aurait déclaré tout haut : “j’en ai marre de m’occuper des personnes grabataires débiles profonds”, ajoutant en tournant les talons : “je vais boire un café”.

Choqué, Richard Fernandez a décidé de saisir la Haute Autorité de lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, pour que ce genre de comportements cesse.

“Etre obligé d’en arriver encore là, à se faire insulter personnellement… C’est intolérable. Alors je fais ça pour moi, mais aussi pour les autres handicapés et leurs familles”, explique-t-il.

“De la part d’un non-médecin on peut comprendre, il vit dans sa vie quotidienne tous les jours (…) Mais par quelqu’un du corps médical, ce n’est pas acceptable. Et pourtant ça existe tous les jours”, ajoute Françoise sa femme.

Le directeur général du CHU a présenté toutes ses excuses, et a affirmé qu’il mènerait son enquête. Quant au médecin, actuellement en congé, il ne s’est pas encore expliquer. (Source M6)