Insuffisance cardiaque : Message de prévention et témoignage

Message de prévention contre l’Insuffisance Cardiaque : Refuse E.P.O.F et Adopte E.P.O.N !

Par Clémence Gualy. Actuellement en Master de Philosophie, j’ai 24 ans et je suis née prématurément à 7 mois, le 13 Mars 1995, avec une maladie génétique assez rare dite « la Cardiomyopathie Hypertrophique », qualifiée aussi d’obstructive, et qui peut être associée à une insuffisance cardiaque.

Suivie régulièrement par les cardiologues de Montpellier depuis la naissance, j’ai dû être opérée à cœur ouvert sous circulation extracorporelle, à l’âge de 15 ans, d’une « Myomectomie », afin de retirer une partie du muscle cardiaque responsable de l’obstruction.

L’intervention aura duré de 9h du matin jusqu’à 21h le soir, à l’hôpital de la Timone, à Marseille. Sortie du bloc opératoire avec implantation d’un défibrillateur, à titre préventif, et d’un pacemaker que je conserverai, pour pallier à un blocage auriculo-ventriculaire complet, toujours très risqué après l’intervention. L’opération s’est bien déroulée, perturbée huit jours après par une endocardite sévère sur sondes et boîtiers , infectés par une bactérie « pyocyanique ».

Retrait des stimulateurs , réimplantation d’un autre pacemaker dans la paroi sous-ventrale, puis administration pendant six semaines d’un antibiotique puissant dans un service de rééducation du cœur à Hyères.

Enfin, séjour post opératoire sur Arnaud de Villeneuve. On ne savait pas si j’allais pouvoir remarcher un jour et assurer l’indispensable du quotidien ; mais grâce à la volonté et à force d’y croire, j’y suis parvenue et depuis je mène une vie presque normale, même si la maladie reste incurable.

Prévenir l’insuffisance cardiaque

Vous comprendrez chers lecteurs que préserver sa santé, renforcer cet organe essentiel à la vie, que je nomme « la lampe du corps », est évident et primordial. Ainsi, je compte bien ne pas m’en arrêter là, continuer à résister coûte que coûte face à la maladie.

Mais je dois vous avertir, vous mettre en garde, que si la Cardiomyopathie Hypertrophique et également d’autres types de Cardiomyopathies peuvent progresser vers une Insuffisance Cardiaque, se traduisant par une incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l’organisme, cette dernière peut se rencontrer, hélas, dans bien d’autres situations ; le plus souvent du a une hypertension artérielle, après un infarctus du myocarde, la sédentarité, l’alcool, le tabagisme, ou encore dans une maladie endocrinienne tel que le diabète.

L’Insuffisance Cardiaque peut intervenir à tout âge. Problème de santé grave et souvent mortel. C’est l’affaire de tous.

Se révélant sous l’acronyme E.P.O.F : Essoufflement, Prise de poids, Oedèmes, Fatigue, n’attendons pas de ressentir ces symptômes pour agir !!!!!!! Pour limiter les risques d’insuffisance cardiaque, adoptons dans notre quotidien E.P.O.N : Exercice, Prendre son poids, Observance, Ne pas saler.

Comme le disait Sénèque : « Hâte -toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie ».

Faire de l’exercice régulièrement, de façon modérée, tel que la marche à pieds, faire du vélo, de la natation, permet de se maintenir en forme, de lutter contre la fatigue et contribue ainsi à l’épanouissement et à la confiance en soi.

Maintenir un poids raisonnable, c’est avoir moins de charge à porter et être moins essoufflée.

Aller voir rapidement son médecin traitant s’impose lorsque l’on constate toute anomalie de son corps.

Découvrez ici ma vidéo de sensibilisation destinée à interpeller le public sur les risques liés à l’insuffisance cardiaque.

Prenez soin de vous, faite attention, soyez E.P.O.N, car l’important c’est d’exister !

Un grand merci à tous.

Clémence Gualy

Pour plus d’informations sur l’insuffisance cardiaque : https://giccardio.fr/