Insuffisance cardiaque : Mieux la connaître pour mieux la prévenir

À l’occasion de la journée européenne de l’insuffisance cardiaque, qui a lieu le 6 mai dernier, l’association HFA / SFC (Heart Failure Association of the European Society of Cardiology), a mis l’accent sur les éléments clefs de cette pathologie afin de sensibiliser le public à ses symptômes et à sa surveillance. Ainsi, selon l’association, cette maladie concerne au moins 1 million de personnes en France et 15 millions en Europe.

« L’insuffisance cardiaque est:

– Une Maladie chronique du cœur compliquée d’épisodes aigus entrainant des hospitalisations.

– Elle peut toucher des hommes et femmes, âgées mais aussi parfois très jeunes …

– Elle entraîne des difficultés pour le cœur à assurer un débit sanguin suffisant dans toutes les conditions physiologiques ».

« Il est possible de diminuer les symptômes et les hospitalisations, précise également HFA/SFC. Au cours des 25 dernières années des traitements efficaces ont été trouvés grâce à la recherche ! Autrefois contre-indiquée dans l’insuffisance cardiaque (IC), l’activité physique est devenue aujourd’hui l’un des piliers de la prise en charge du patient IC. Le cœur artificiel, la greffe cardiaque, les cellules souches, la thérapie génique… sont d’autres avancées prometteuses ».

L’association HFA/SFC propose sur son site internet de référence: www.heartfailurematters.org/fr_FR des conseils et vidéos pédagogiques, mais aussi de nombreux outils pratiques pour apprendre à gérer plus facilement cette pathologie : tableau de médicaments, journal de symptômes, calendrier de rendez-vous, signes d’alerte…