Institut de l’audition : Un centre créé par l’Institut Pasteur à Paris

Un Institut de l’audition a ouvert ses portes à Paris

L’Institut de l’audition, centre de l’Institut Pasteur créé avec la Fondation Pour l’Audition, a ouvert ses portes fin 2019 à Paris. Dirigé par le Professeur Christine Petit, il fonctionnera en lien étroit avec le centre de recherche clinique en audiologie voisin. Il aura pour ambition de devenir « un accélérateur de recherche rassemblant les talents internationaux pour découvrir rapidement des solutions innovantes pour tous, en faisant converger médecins, chercheurs mais aussi acteurs de l’innovation, industriels, associations et patients qui, ensemble, œuvreront pour gagner du temps sur le temps et faire que la surdité ne soit plus une fatalité ».

Géré par l’Institut Pasteur, ce centre de recherche fondamentale et médicale a vocation à toucher de nombreuses disciplines. Son objectif principal est de promouvoir une approche intégrative des neurosciences de l’audition et de développer des méthodes innovantes de diagnostic et de traitement des atteintes auditives. Il a été créé avec le soutien et l’appui financier de la Fondation Pour l’Audition.

“Les atteintes de l’audition constituent les troubles sensoriels les plus fréquents chez l’homme, explique l’Institut Pasteur. Elles surviennent à tout âge et revêtent tout degré de sévérité. En privant les malentendants de l’interaction sociale que sous-tend la perception de la parole, elles engendrent une souffrance liée à l’isolement souvent accompagnée d’un syndrome dépressif”. L’Institut Pasteur précise également que “l’OMS estime à près de 500 millions le nombre des malentendants à travers le monde ; avec en France, un nombre évalué à 6 millions”. Il ajoute : “Par leur ampleur et leurs conséquences, les atteintes de l’audition constitueront, d’ici 2030, la 7e cause la plus importante d’invalidité au quotidien, selon l’OMS. A l’horizon de l’année 2050, toujours selon l’OMS, 900 millions de personnes seront malentendantes”.

Pour en savoir plus sur l’Institut de l’audition de paris, rendez-vous sur : https://www.pasteur.fr/fr/nos-missions/recherche/institut-audition et https://www.fondationpourlaudition.org/fr/pour-la-recherche/institut-de-laudition-122

En photo : L’Institut de l’audition de Paris.