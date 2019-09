Installation du Comité de pilotage interministériel Parkinson

Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, et Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, veulent insuffler une nouvelle dynamique à la lutte contre la maladie de Parkinson. Un comité de pilotage interministériel, dirigé par le Directeur général de la Santé Jean-Yves Grall, vient d’être installé dans cet objectif.

La maladie de Parkinson est la seconde maladie neurodégénérative en France. A l’occasion des États généraux des personnes touchées par cette maladie en France, en 2010, un livre blanc d’une centaine de propositions avait été constitué dans le but d’améliorer l’image et la prise en charge des personnes malades, le soutien des proches et des aidants, ainsi que la recherche. Ces propositions avaient été priorisées en 20 mesures. Un groupe de travail national, avait été constitué, qui a, depuis, travaillé à la mise en œuvre de ces points. En avril dernier, à l’occasion de la Journée mondiale contre le Parkinson, un premier bilan des actions menées avait mis en lumière certaines avancées, comme par exemple l’inscription de la maladie dans une filière de soin mieux structurée et la prise en charge en Affection de Longue Durée (ALD) dès la mise en route du traitement. Des progrès restent cependant à accomplir.

Le comité de pilotage interministériel installé ce jour réunit les représentants du ministère chargé de la Santé, du ministère chargé de la Recherche, du ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, de l’AP-HP, de la CNAMTS, de la HAS, de France Parkinson et de la Fédération française des groupements de parkinsoniens. Il va permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et de préciser concrètement les modalités opérationnelles d’atteinte des objectifs correspondant aux 20 mesures identifiées.