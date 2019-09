INSOLITE: le plus âgé des condamnés à mort américains meurt de vieillesse à l’âge de 94 ans

Florence, Arizona. Viva Leroy Nash, le condamné à la peine capitale le plus âgé des Etats-Unis est décédé de vieillesse à 94 ans, le vendredi 12 février dernier indique une récente dépêche de l’Associated Press. Sourd, presqu’aveugle, cloué dans une chaise roulante et atteint de démence… C’est dans cet état de santé plus que précaire qu’est décédé vendredi dernier, de mort naturelle, le plus âgé des condamnés à mort américain.

Rappelons que Viva Leroy Nash a passé la majeure partie de sa vie en prison depuis ses quinze ans. En effet, né en 1915, il fait son premier séjour derrière les barreaux en 1930 pour une attaque à main armée… Il passe aussi vingt-cinq années en prison pour avoir ouvert le feu sur un policier dans le Connecticut en 1947.

Il est ensuite condamné à perpétuité (par deux fois) pour le meurtre d’un homme à Salt Lake City en 1977. En octobre 82, à l’âge de 52 ans, il s’évade d’un programme de travail en prison. Il est arrêté en 1983 pour une attaque à main armée et pour le meurtre d’un commerçant à Phoenix. Jugé la même année, il est condamné à la peine capitale.

Viva Leroy Nash a passé pratiquement 80 années de sa vie derrière les barreaux. Vendredi dernier, il attendait toujours d’être exécuté…