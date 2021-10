Insertion et entreprise adaptée : “Le handicap n’empêche pas le talent !”

Ecouter article Ecouter article





Zoom sur l’entreprise adaptée “NovaŜancO” qui agit en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et œuvre pour la sensibilisation en proposant du travail de qualité et en réalisant elle-même des campagnes. Elle essaie également de faire avancer l’accessibilité numérique.

Par Mylan Douthe. Je recevais, ce mercredi 6 octobre, dans Mobilité Augmentée – l’émission d’actualité sur le handicap que j’ai créée en 2018 – Johan Amar, président de NovaŜancO : une entreprise adaptée, sociale et solidaire. Sa particularité c’est qu’elle est l’une des seules agences de communication et de digital reconnue entreprise adaptée en France. L’objectif clairement affiché par Johan est de pouvoir « montrer qu’une entreprise adaptée peut être présente dans des métiers d’expertise mais aussi et surtout favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap car le handicap n’empêche pas le talent ».

L’entreprise propose à ses clients des solutions diverses et variées. Sur le plan de la communication, il s’agit de communication au sens large, pas uniquement du marketing. Cela va du logo jusqu’aux plaquettes de présentation en passant par la réalisation de films d’entreprise. Autre point essentiel, cette entreprise adaptée propose également de la sensibilisation pour faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs ne situation de handicap. Elle réalise notamment de grandes campagnes de sensibilisation sur le handicap. Elle s’appuie sur son expertise dans le champ du handicap afin d’aider les entreprises à pouvoir améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap en leur sein.

Cette approche globale de NovaŜancO se retrouve également dans ce qu’elle propose à ses clients en termes d’accompagnement sur le digital. Qu’il s’agisse de la refonte d’un site internet, voire même de la création de celui-ci, en passant par le référencement de ce même site. « L’idée c’est vraiment de miser sur le digital, qui aujourd’hui est vraiment un allié de poids pour répondre à un enjeu économique mais aussi d’un point de vue social », explique Johan Amar au micro de RIG FM.

Sensibiliser pour lutter contre la fracture numérique

Novasanco a à cœur de sensibiliser les entreprises au handicap mais elle n’en est pas moins soucieuse de concilier en interne digital et sensibilisation. Elle travaille en effet sur les normes RGAA dont l’objectif précisément est de permettre l’accessibilité numérique. Ce n’est pas un petit sujet car le handicap demeure la première cause de discrimination dans notre pays en raison notamment de la fracture numérique, comme nous le rappelle régulièrement le rapport du défenseur des droits. La dématérialisation constitue un vrai problème ! Si le numérique facilite, il est vrai, la vie quotidienne, en cela qu’il permet d’éviter des déplacements, souvent contraignants, encore faut-il y avoir accès.

L’association Espace 33 prépare d’ailleurs actuellement un rapport sur le sujet. Une nécessité, puisque l’accessibilité numérique répond à des obligations règlementaires et recouvre également des enjeux de citoyenneté.

En effet, d’une part, l’accessibilité numérique devient incontournable dans nos société moderne et répond à un besoin de plus en plus prégnant des personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, ce n’est qu’en développant des services numériques accessibles que nous pourrons tendre vers un accès à une pleine citoyenneté pour l’ensemble de la population.

D’autre part, cela répond désormais à une obligation légale et réglementaire, il s’agit d’un droit fondamental reconnu internationalement, au niveau européen et également en droit français.

Cela étant, dans trois secteurs clés – les services publics, la culture et le savoir -, il apparaît que cette nécessité n’est pas suffisamment prise en compte par les acteurs publics et privés. S’agissant de l’accès aux services publics numériques, celui-ci demeure l’exception et non la norme. La France est classée 19 éme sur 27 en termes d’accessibilité numérique au niveau européen et au niveau national seul 4% des sites d’administrations publiques ont fait une déclaration de mise en conformité aux normes RGAA. Cela entraine des ruptures d’accès aux droits pour les jeunes en situation de handicap.

Pour améliorer cette situation, Espace 33 propose des recommandations.

Concernant l’accès aux contenus notamment audiovisuels on observe que le secteur n’a pas suffisamment pris en compte les exigences d’accessibilité. Afin d’accompagner le secteur, elle propose notamment de responsabiliser les acteurs à travers une harmonisation du régime d’accessibilité.

Ces constats sectoriels se sont accompagnés d’un constat transversal : le manque de formation des professionnels en matière d’accessibilité. De ce point de vue, le respect des règles d’accessibilité ne saurait être atteint sans améliorer la formation des professionnels sur le sujet.

Il serait donc pertinent, en lien avec Novasanco de sensibiliser les professionnels à la réglementation en matière d’accessibilité numérique ainsi qu’au handicap. Assurément le début d’une belle aventure innovante entre ces deux acteurs !

En photo : Alexandre Pélissier, administrateur de l’association Espace 33, et Johan Amar, président de NovaŜancO.