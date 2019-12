Insertion dans l’emploi: « Il n’y a pas de solution unique »

Thomas Roy est coordinateur département à Cap emploi – UNIRH 93 (Union pour l’insertion et la réinsertion des personnes handicapées) en Seine-Saint-Denis, une structure qui intervient auprès des travailleurs handicapés demandeurs d’emploi et des entreprises. Face à la problématique de l’emploi des personnes handicapées, il pense, entre autre, que les employeurs doivent changer leur manière de lire le CV des demandeurs d’emploi et prendre en compte leur parcours atypique.

Handirect : Pouvez-vous nous présenter Cap emploi – UNIRH 93 ?

Thomas Roy : L’UNIRH 93 est une association qui porte la convention Cap Emploi sur le département de la Seine-Saint-Denis. L’ensemble des actions est financé par l’Agephip. Nous intervenons à la fois au niveau des demandeurs d’emploi en situation de handicap et au niveau des entreprises. En ce qui concerne les demandeurs d’emploi, nous les accompagnons dans leurs démarches par des diagnostics, des plans professionnels, des parcours de formation et des appuis à la négociation à l’emploi. Pour les entreprises, nous intervenons en faisant de l’information sur la loi 2005, de la sensibilisation et pour les aider à rechercher des candidatures.

H : Concrètement, comment se déroule la procédure pour les personnes handicapées ?

T.R : Les personnes handicapées demandeurs d’emploi bénéficient de nos services gratuitement. Elles sont souvent envoyées via l’ANPE ou la maison départementale des personnes handicapées, mais peuvent aussi venir de leur plein gré. Chaque demandeur d’emploi est suivi par un chargé de mission qui l’accompagne tout au long de son parcours. Le premier entretien consiste à établir un diagnostic. La personne doit ensuite établir un projet professionnel. Nous les accompagnons dans la réalisation de ce dispositif en proposant, par exemple, une aide pour trouver des centres de formation adaptés à leur demande. Enfin, nous apportons un appui à la négociation de l’emploi et à la finalisation du contrat de travail. Par ailleurs, nous adhérons à la fédération UNIR qui intervient sur l’Ile -de-France. Cette structure permet de construire des parcours plus personnalisés, d’élargir les opportunités d’embauche, et de proposer des solutions interdépartementales.

H: En quoi consiste votre travail au niveau des entreprises ?

T.R : Une convention diagnostic courte permet de mettre en place un plan des actions pour les personnes handicapées au sein d’une entreprise avec des prestations de diagnostic au sens large. Dans l’ensemble, il y a une bonne mobilisation de leur part face aux exigences de la loi 2005. Enfin, nous adhérons à une autre convention qui a vu le jour l’année dernière : quota zéro. Elle vise à aller plus spécifiquement à la rencontre des entreprises qui n’embauchent aucune personne en situation de handicap et qui risquent d’être pénalisées par la loi. Son objectif est de mettre en place des phases de recrutement.

H : Quels problèmes rencontrent les entreprises face au recrutement des personnes handicapées ?

T.R : Tout d’abord, les compétences demandées par les entreprises sont décalées par rapport aux compétences des demandeurs d’emploi. Si l’on ressent cette problématique d’écart en Seine-Saint-Denis, elle est aussi générale au territoire français. Un décalage se fait aussi remarquer au niveau du type de parcours des demandeurs d’emploi en situation de handicap souvent différent de celui d’un demandeur d’emploi valide. Par exemple, les personnes en situation de handicap peuvent avoir des périodes de rupture dans leur parcours. De plus, la plupart des demandeurs d’emploi que nous aidons ont déjà un certain âge, en moyenne entre 40 et 50 ans. Si les entreprises se révèlent plutôt bien informées quant à la loi 2005, elles ont parfois du mal à identifier les interlocuteurs capables de les aider à développer le recrutement de personnes handicapées.

H. : Quelle solution faut-il donc adopter pour remédier à ces problèmes ?

T.R : Il n’y a pas de solution unique. Pour répondre à la différence de niveau entre les demandes et les employeurs, les personnes en situation de handicap doivent passer par la formation si nécessaire. Mais les entreprises doivent unifier les habitudes de recrutement. Pour cela, elles doivent changer leur manière de lire le CV d’un demandeur d’emploi handicapé, en prenant en compte leur parcours atypique. Il faut s’adapter, revoir les critères de recrutement. On remarque que le fait d’aménager des postes pour les rendre accessibles n’est pas un facteur qui repousse les employeurs. Mais il peut y avoir un blocage face au handicap. Il faut aussi apprendre à en parler. Qu’est ce que veut dire « travailleurs handicapés » ? Il ne s’agit pas seulement de personnes en fauteuil roulant et le handicap n’est pas toujours visible. A cause de la représentation qu’ils se font du handicap, certaines d’entreprises n’osent pas aborder le sujet. Il faut donc opter pour un travail de sensibilisation.

H. : Quel regard portez-vous sur l’avenir ?

T.R. : Dans le contexte de crise actuel, nous n’avons pas encore assez de visibilité pour en déduire des conséquences. Concernant l’année 2008, les entreprises se sont plutôt bien mobilisées. En revanche, on note un manque de moyens. Nous avons une augmentation de demandes et en même temps une baisse de moyens. Les chargés de mission qui accompagnent les personnes en situation de handicap doivent réaliser un nombre de contrats de plus en plus important, tout en connaissant les dossiers des personnes qu’ils suivent. Ce qui risque d’entraîner une dégradation dans la qualité des services fournis.