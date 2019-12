Inondations au Pakistan : pour une plus grande attention des minorités (ONU)

GENEVE (AFP) – Trois organes de l’ONU ont appelé mercredi le Pakistan à s’assurer que les femmes, minorités et handicapés reçoivent une attention particulière après les inondations sans précédent qui ont frappé cet été le pays. “Les inondations les ont affectés de façon disproportionnée”, soulignent dans une déclaration commune le Comité des droits de l’enfant, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits des personnes handicapées. Ainsi 85% des personnes déplacées par les inondations sont des femmes et des enfants, selon l’ONU.

L’attention particulière que “les membres des communautés minoritaires, les réfugiés afghans, les femmes, les enfants et les personnes handicapées, en particulier ceux vivant dans les zones rurales”, doivent recevoir est d’autant plus importante qu’ils “faisaient déjà partie des plus vulnérables au sein de la société pakistanaise”.

Des pluies torrentielles sont tombées sur le Nord-Ouest du Pakistan en juillet, les inondations gagnant ensuite le Sud et faisant 21 millions de sinistrés. Parmi elles, 12 millions ont besoin d’une aide d’urgence, selon l’ONU.

Les organes onusiens demandent à Islamabad de renforcer l'”approche fondée sur les droits de l’homme” dans ses activités de soutien aux régions et personnes affectées par les inondations.

Ces minorités souffrent davantage suite à la destruction des centres de santé, les femmes et jeunes filles ayant particulièrement besoin d’aide pour surmonter les “contraintes”, notamment “les barrières culturelles”, auxquelles elles font face pour bénéficier des services de base, indique la déclaration.

Les handicapés “sont souvent une partie de la société qui est maintenue cachée, même dans des circonstances normales et plus encore en période d’urgence”, poursuit le document.

Au moins sept millions de personnes sont toujours sans abri au Pakistan près de trois mois après les inondations, selon l’ONU.

