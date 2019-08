Innovation pour guider les aveugles en ville

Après avoir distingué l’association Ciné-ma différence dans le cadre de son troisième appel à projet, la Fondation Maaf a récompensé un deuxième lauréat : l’entreprise Phitech et son système «Actitam. Son principe ? Grâce à un petit boîtier radio et des écouteurs, les personnes malvoyantes peuvent, à l’approche de balises équipant de nombreux lieux publics, écouter des informations préenregistrées pour s’orienter plus facilement. La thématique du prochain appel à projets 2010 portera sur « Handicap et projet de vie : innover pour plus d’autonomie et de sécurité ». Cela concerne tous les projets innovants visant à favoriser et améliorer la qualité de vie à domicile, au travail et dans la vie sociale des personnes handicapées et le développement de leurs projets, ceci en toute sécurité. Les dossiers sont à télécharger sur www.maaf.fr, rubrique Fondation à partir depuis la fin du mois d’octobre. Date limite de dépôt : 28 février 2010.