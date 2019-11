Innovation et handicap : Un trophée pour améliorer la vie avec un handicap

Première édition du concours « Trophée Innovation et Handicap » : À vos projets !

« Favoriser l’émergence des initiatives des startups, des étudiants, des associations et des entreprises au bénéfice des personnes en situation de handicap » : Telle est la vocation du « Trophée Innovation et Handicap » organisée par Technicien de santé.

Les participants ont jusqu’au 30 décembre 2019 pour s’inscrire à cette première édition. La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à Bordeaux.

« L’objectif de cet appel à projets est d’améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap dans le domaine de la santé, de la mobilité, du sport, de l’accessibilité et de la domotique », précise les organisateurs. Il s’agira aussi de sensibiliser le grand public au handicap afin de changer le regard sur la différence ; de permettre aux personnes en situation de handicap de mieux connaître les aides technologiques leur permettant l’autonomie ; et d’aider les porteurs de projets à rencontrer des entreprises innovantes dans le domaine des solutions technologiques.

La participation est ouverte à tout type de public et de projet. Les candidats ont jusqu’au 30 décembre 2019, à 12h pour postuler. Le comité de sélection se réunira le 12 janvier 2020 et publiera ses résultats le 15 janvier 2020. Les cinq candidats sélectionnés auront ensuite deux mois pour peaufiner leur discours et devront se présenter au salon au Parc des Expositions de Bordeaux Lac le 12 mars à 9h. Le lauréat sera récompensé du trophée le jour-même à 16h et se verra attribuer d’une dotation d’une valeur de 15 000 € en avantages et services proposés par Technicien de santé.

Inscription

Le « Trophée Innovation et Handicap » 2020 ouvre le 15/11/2019 et se clôture le 30/12/2019 à 12h.

Consulter le règlement du concours « Trophée Innovation et Handicap »

Consulter le communiqué de presse.

Pour obtenir plus d’informations :

PAR TÉLÉPHONE

04 68 08 31 64

PAR EMAIL

trophee-innov-handi@techniciendesante.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.techniciendesante.fr/1ere-edition-trophee-innovation-handicap-2020/