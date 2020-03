Initiation et sensibilisation dans l’Isère

Le Lundi 18 mai, de 10h à 12h, les élèves du collège Georges Pompidou* de Claix (38) vont s’initier au handibasket et tenter de sortir du collège en fauteuil roulant. Cette journée s’inscrit dans un cycle de six semaines d’initiation au basket en fauteuil réalisé par le Meylan Grenoble Handibasket et initié par l’UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) du collège de Claix. Les élèves ont déjà participé à quatre séances de basket fauteuil. Pour aller plus loin dans la sensibilisation et dans la prise de conscience recherchée, le lundi 18 mai, encadrés par deux joueurs du MGH, ils vont essayer de se balader dans et en dehors du collège en fauteuils de ville.

* 1, Avenue de la Ridelet, 38640 Claix (38)