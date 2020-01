Initiation à la Langue des signes

Passe Muraille vous rappelle son stage d’initiation en langue des signes! Un apprentissage tout en s’amusant.. une expérience enrichissante, l’enseignement de la culture sourde, et des bases solides pour communiquer ! Dans le cadre de notre vie professionnelle ou dans notre entourage proche, il arrive que nous soyons en contact avec des personnes sourdes ou malentendantes. Communiquer ensemble n’est pas simple même dans les situations courantes de la vie quotidienne. Alors pour mieux se comprendre, Passe Muraille propose à toutes personnes à partir de 15 ans désireuses de découvrir la culture sourde et la langue des signes, une initiation à ce moyen de communication. Vous pourrez acquérir les bases pour comprendre et communiquer au quotidien avec des personnes sourdes ou malentendantes. Aucun pré-requis nécessaire. Du 23 au 27 août 2010. Prix par personne pour le stage de 5 jours : 170€ Lieu : 29, Rue du Marché, 7012, Jemappes. L’inscription sera effective après paiement sur le compte de Passe-Muraille : 001-3189864-95 avec en communication : « formation langue des signes + date» + le nom et prénom du participant + Août 2010». Pour plus d’informations contactez le 06 5 77 03 70 ou par E-mail : passe-muraille@passe-muraille.be