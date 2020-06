Informations sur le handicap : Handirect a besoin de votre soutien

En cette période économique difficile, Handirect a besoin de votre soutien pour continuer à vous proposer chaque jour de nouvelles informations sur le handicap.

La crise économique liée au Covid-19 entraîne de lourdes conséquences pour de nombreuses entreprises. Le monde des médias n’est pas épargné, qu’ils soient généralistes, ou spécialisés comme Handirect, et ce malgré notre histoire qui dure depuis 23 ans, avec un site internet et magazine dédiés aux informations sur le handicap.

Dans ce contexte difficile nous sollicitons de votre part un soutien plus important que habitude et en fonction de votre situation :

– En vous abonnant au magazine Handirect, qui propose, tous les deux mois, un éclairage sur l’actualité du handicap ainsi qu’un dossier thématique : emploi, tourisme et loisirs, aidants, accessibilité, aides du handicap… Des versions papier et PDF sont disponibles. Le format PDF est adapté de manière à répondre aux référentiels d’accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes.

– En commandant des magazines à l’unité (version papier ou PDF) selon vos recherches d’informations sur le handicap, votre situation et vos centres d’intérêt. À noter que notre magazine le plus récent est consacré au thème « Tourisme et loisirs accessibles ». Le prochain sera consacré au thème « Droits et handicap » et paraîtra début septembre.

– En abonnant votre entreprise ou votre structure, ou ses différents services et établissements, afin de sensibiliser vos collaborateurs aux thèmes du handicap, de la diversité et du maintien dans l’emploi.

– Pour les entreprises, par des achats d’espaces publicitaires sur notre site internet ou dans notre édition papier. Pour cela vous pouvez nous faire une demande de devis ou de contacte via cette adresse mail : info@handirect.fr

Et surtout continuez :

– à parcourir notre site internet et ses différents articles renouvelés quotidiennement. Vous êtes chaque jour plus de 5000 à visiter nos pages et nous vous en remercions sincèrement. Votre fidélité donne un véritable sens à notre démarche d’information et de sensibilisation du public sur le thème du handicap. faites connaître notre site à vos relations.

– à nous suivre sur les réseaux sociaux : vous êtes actuellement plus de 10 000 à nous suivre sur Facebook et plus de 7000 sur Twitter. Merci pour votre bienveillance constante et la pertinence de vos commentaires.

Ce n’est pas facile d’avouer se faiblesses, c’est donc en toute humilité que nous vous faisons cette demande mais l’équipe de Handirect a besoin de vous pour poursuivre sa mission et vous offrir une information de qualité.

À très bientôt sur les pages d’Handirect