Informations sur le cancer : GPS Cancer vous guide votre parcours de vie

L’association GPS Cancer vient en aide aux patients touchés par le cancer ainsi qu’aux aidants. L’objectif : combler le manque d’informations sur cette maladie à travers une plateforme en ligne.

Le chemin pour combattre le cancer demeure long et semé d’embûches. Selon les estimations, 3 millions de personnes seraient touchées par le cancer en France pour 5 millions d’aidants. Paradoxalement, dans un monde où l’information est omniprésente, les malades et leurs proches ne trouvent pas toujours de réponses à leurs questions. C’est pourquoi l’association GPS Cancer a décidé de lancer une plateforme en ligne pour les guider. Le manque d’information sur le cancer ne permet pas aux malades, ainsi qu’à leurs familles, d’avancer au mieux dans leur vie quotidienne.

Les interrogations plus personnelles persistent souvent, alors que celles-ci sont importantes dans le développement des malades. En particulier ces dernières, comme le rapportent l’association : Mon enfant a un cancer, comment en parler en famille ? Face à une rechute, comment et où trouver l’énergie de me battre ? Quel est l’impact du cancer sur ma vie de couple ?

GPS Cancer oriente les personnes touchées par le cancer vers une meilleure compréhension

Ainsi, l’association lance son “GPS Cancer” qui rassemble : témoignages, conseils et informations pour venir en aide aux personnes touchées par le cancer.

Cette démarche soutient les malades dans leur combat lors de chaque étape importante : l’annonce, le traitement et la rémission. C’est grâce à l’aboutissement de neuf associations que cette plateforme a vu le jour. De cette manière, cet outil numérique a pour but de combler le manque d’informations des patients sur le cancer et d’apporter l’aide nécessaire. Et ce quelle que soit la forme du cancer, l’âge de la personne et son histoire.

” La création d’un site d’informations s’est imposée comme la solution la plus adéquate, car ce service, tel que nous l’imaginions, n’existait pas. GPS Cancer n’est pas un site de plus sur la maladie, soulignent les membres de l’association. Au contraire, c’est un lieu où nous rassemblons et partageons les informations qui peuvent permettre aux patients et à leurs proches de vivre mieux pendant leurs parcours de vie et de soins. L’accès des patients et des aidants à cette information n’est pas qu’un “plus”, c’est un droit. Elle joue un rôle essentiel et peut même être thérapeutique. “

Riches en témoignages et en conseils, onze rubriques sont mises à disposition des internautes. Celle-ci représentent les onze étapes de la vie. De plus, quarante thématiques sont abordées.

Les fondateurs précisent que GPS Cancer ne se substitue pas aux consultations chez le médecin et ne remplace pas les sites internet officiels. Ils appuient cependant sur le fait qu’un comité d’experts se charge de veiller au sérieux et à la rigueur de la plateforme.

Pour avoir plus de renseignements sur l’association et sa plateforme : https://gpscancer.fr/

Anna Pellissier