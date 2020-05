Informations sur la sclérose en plaques : Rendez-vous en ligne début juin !

Journée Mondiale de la Sclérose en plaques : Un rendez-vous en ligne le 5 juin pour compenser le report de la tournée de La Maison de la SEP

Suite au report de la 12e tournée annuelle de la Maison de la SEP 2020, qui devait avoir lieu dans 10 villes à travers la France entre le 15 mai et le 6 juin prochains, la Maison de la sclérose en plaques organisera un rendez-vous en ligne ludique le 5 juin prochain sur son site internet. L’occasion d’obtenir de nombreuses informations sur la sclérose en plaques et les dernières avancées de la recherche.

Désireux de continuer à accompagner au mieux les personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille et leur entourage, Biogen, entreprise pionnière en neurosciences et acteur contre la sclérose en plaques, ainsi que ses partenaires les réseaux de soins, Centres de Ressources et de Compétences, l’Unisep et les associations de patients ont fait en sorte que la Maison de la SEP s’invite chez vous en attendant de vous retrouver dans votre ville!

Ce sera une première en France : La Maison de la SEP deviendra virtuelle et s’invitera chez vous le 5 juin prochain avec un programme 100% digital. Une journée inédite d’informations sur la sclérose en plaques au cours de laquelle patients, familles, entourage et professionnels de santé pourront se connecter facilement sur le site internet lamaisondelasep.fr et participer à un programme interactif et original, faisant écho à la thématique de la Journée mondiale de la SEP « Connexions ».

Concernant le report des différentes dates de la tournée, les nouvelles dates seront communiquées prochainement

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les villes concernées par ce report sont : Amiens (date initialement prévue : 28 mai), Bordeaux (date initialement prévue : 6 juin), Clermont-Ferrand (date initialement prévue : 29 mai), Lille (date initialement prévue : 4 juin), Marseille (date initialement prévue : 29 mai), Montpellier (date initialement prévue : 16 mai), Nantes (date initialement prévue : 16 mai), Nice (date initialement prévue : 15 mai), Paris (date initialement prévue : 15 mai), Toulouse (date initialement prévue : 6 juin).