Infirmité motrice cérébrale : “Marco à roulettes”, récit-témoigage

“Marco à roulettes”, un récit-témoignage sur la vie quotidienne avec une infirmité motrice cérébrale

Né avec une infirmité motrice cérébrale, Marc Cadoret nous livre un témoignage touchant à travers « Marco à roulettes ». Il nous raconte sa scolarité, les équipes d’aides-soignantes, le passage à l’âge adulte… mais aussi ses amitiés, sa famille ou encore son premier amour.

« Parlons de sentiments, parlons du regard des gens, parlons d’amour. Je vais commencer à vous parler du regard des gens, ce même regard qui, quand j’étais petit, me faisait comprendre que je n’étais qu’une bête curieuse, ce qui me peinait énormément. Heureusement que ma famille était présente et ne me jugeait pas ».

En nous amenant à nous interroger sur le regard des valides sur le handicap, Marc Cadoret nous fait basculer dans sa réalité, accompagnée de tous les obstacles qu’il a dû surmonter dès son plus jeune âge : « Moi, Marc, je n’ai pas eu une enfance facile, car mes parents n’acceptèrent pas vraiment mon handicap ». Mais aussi des joies qui accompagnent sa vie :

« Lorsque j’ai rencontré mon ami Nicolas, j’ai compris que j’allais vivre et découvrir l’amour d’un homme. Grâce à Nicolas, j’ai pu accepter encore mieux mon handicap ».

Ce livre nous rappelle “combien l’accueil réservé à la différence est encore tristement inadapté.”

“Marco à roulettes”, Marc Cadoret, éditions du Panthéon, 72 pages, 10,90 euros.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet ouvrage ou vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : https://www.editions-pantheon.fr/catalogue/marco-a-roulettes/

Angèle Duplouy