Infections sexuellement transmissibles : Une bande-dessinée pédagogique

SantéBD propose une nouvelle bande dessinée sur le thème des Infections sexuellement transmissibles ou IST

Depuis 2016, le site SantéBD, édité par l’association CoActis Santé, propose des supports pédagogiques gratuits qui expliquent la santé avec des illustrations et des mots simples. Elle présente aujourd’hui une nouvelle bande dessinée pédagogique et personnalisable sur le thème des Infections Sexuellement Transmissibles, ou IST.

Parmi les questions abordées : Qu’est ce qu’une IST ? Comment s’en protéger ? Comment se faire soigner ? Les réponses sont apportées avec des mots simples et des illustrations, ainsi que du langage FALC (Facile à lire et à comprendre) pour le public qui en a besoin. À noter que ce support pédagogique est

personnalisable en versions homme et femme et s’adresse à tous, à partir de 13 ans. Il vient compléter la série de BD existante sur la sexualité et la gynécologie : « La consultation gynéco », « La contraception, c’est quoi ? », « Les moyens de contraception » et « La puberté », en libre accès sur www.santebd.org.

Cette bande dessinée a été réalisée par SantéBD en partenariat avec l’ARS Hauts de France, la Société Française de Dermatologie (SFD) et du planning familial, elle permet à chacun de comprendre la prévention, le dépistage, et de prendre soin de sa santé.

Faire connaître ces maladies de tous et s’en protéger

« Les Infections Sexuellement Transmissibles sont en recrudescence depuis le début des années 2000 et affectent préférentiellement les personnes en situation de vulnérabilité sanitaire, sociale ou économique. SantéBD donne des informations non stigmatisantes et compréhensibles par tous pour connaître ces

maladies et s’en protéger », commente le Dr Fouéré, de la Société Française de Dermatologie.

Des propos complétés par Élisabeth Lehu, Sous-directrice Parcours Prévention de l’ARS Hauts-de-France : « Le nouvel outil SantéBD sur les IST est essentiel pour faciliter la prévention et le dépistage. Expliquer avec des images et des mots simples est la première étape pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé, particulièrement pour les personnes vivant avec un handicap. »

Cette nouvelle création sur les infections sexuellement transmissibles vient s’ajouter à plus de 50 bandes dessinées qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de Santé BD : www.santebd.org et disponibles sur une application mobile.