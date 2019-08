INEO a signé une seconde convention avec l’Agefiph

Guy Lacroix, Président Directeur Général d’INEO, Groupe GDF SUEZ, et Tanguy du Chéné, Président de l’Agefiph, ont signé le 8 juillet 2009, une nouvelle convention (2009-2010) destinée à renforcer la politique d’emploi d’INEO en faveur des personnes handicapées.

De 2007 à 2008, la 1ère convention a permis à INEO, l’un des leaders français de l’installation électrique, des systèmes d’information et de communication, de poser les bases de sa politique d’emploi en faveur des personnes handicapées, en particulier en matière de recrutement et de maintien dans l’emploi. Les efforts engagés ont permis à INEO de recruter cinquante personnes et de maintenir dans leur emploi quarante personnes en situation de handicap.

Salariés et stagiaires

Fort de cette première expérience, INEO s’engage via la signature d’une seconde convention à recruter soixante-dix salariés reconnus handicapés sur deux ans. Ces intégrations seront réalisées en priorité en CDI, sans pour autant négliger les autres formes de contrats (CDD, CTT, contrats relevant de l’alternance). L’entreprise accueillera également vingt stagiaires reconnus travailleurs handicapés, quelle que soit la nature du stage effectué : formation et orientation professionnelle, école…et à développer d’une manière générale l’accueil des stagiaires en formation professionnelle en favorisant l’adéquation entre les compétences requises et les exigences du poste à pourvoir. Bien évidemment, l’accord prévoit la poursuite des actions de communication et de sensibilisation mises en place ainsi que la mise en œuvre d’un accompagnement opérationnel des managers et du réseau RH auprès des agences locales de travail temporaire afin de formaliser des partenariats efficients, durables et adaptés aux besoins spécifiques de chaque entité d’INEO.

Diversité des chances

Pour atteindre les objectifs fixés lors de la première convention, le programme « Mission PHARE » – Personnel Handicapé : Anticiper Reclasser Employer – mis en place par INEO a concentré son action sur la sensibilisation et la formation de ses collaborateurs. Un kit de sensibilisation au handicap a été réalisé, cent trente personnes formées et mille deux cents personnes mobilisées. Dans le même temps, des actions de maintien dans l’emploi, d’intégration, de recrutement et de collaboration ont été mises en œuvre avec le secteur protégé. INEO poursuit ainsi les actions qu’elle mène tout au long de l’année pour la promotion de la diversité des chances, pour l’intégration, le suivi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.