Inégalités et discriminations : Un Monopoly revisité pour sensibiliser

L’observatoire des inégalités revisite le célèbre jeu de société « Monopoly » pour sensibiliser les plus jeunes aux inégalités et aux discriminations tout en s’amusant.

« Le Monopoly des inégalités », voici le nom du nouveau jeu de société lancé par l’observatoire des inégalités. En effet, cette adaptation du célèbre jeu de plateau américain a pour but de sensibiliser les jeunes à la plupart des inégalités et discriminations que la société actuelle connaît. Les règles originales ont été adaptées dans le but de refléter ces inégalités. Par exemple, les filles gagnent moins que les garçons en passant par la case départ. Certains joueurs commencent la partie avec un patrimoine de maisons déjà positionnés sur le plateau de jeu. Mais ce n’est pas tout, d’autres participants ne pourront jouer qu’avec un seul dé. Les joueurs ne sont donc pas traités de manière égale. Chacun se met dans la peau d’un personnage, distribué au début de la partie et découvre grâce aux règles et à des cartes « événements » qui s’appliquent, ou non, à eux en fonction de ses caractéristiques. La partie de « Monopoly des inégalités » dure environ 30 minutes et se présente comme une extension du Monopoly classique, le plateau de jeu n’est en effet pas fourni.

Un important outil de réflexion

Le « Monopoly des inégalités » a pour vocation de faire évoluer les mentalités ainsi que les préjugés mais aussi de refuser la stigmatisation. La partie incite à développer l’esprit de tolérance et l’empathie. Le jeu pousse également à réagir face à des situations injustes ou discriminantes. Il pousse aussi à se questionner sur la réelle signification de la réussite qui n’est pas forcément celle de la richesse. On se rend bien compte que chacun réussit à sa manière avec les difficultés avec lesquelles on part. Dans ce but de faire évoluer les pensées, le jeu de société s’inscrit dans le cadre d’un atelier pédagogique de deux heures. Cette durée comprenant un débat d’1h30, accessible à partir de 11 ans. Ce temps de discussion de d’échanges permet à chaque participant d’exprimer son ressenti par rapport à la partie. Il les invites également à réfléchir à la façon dont ils peuvent surmonter les obstacles et changer les règles de la société. Cette dernière qui comprend encore à l’heure actuelle de nombreuses inégalités et discriminations.

L’observatoire des inégalités, une véritable volonté de changer les choses

Fondée en 2003, l’observatoire des inégalités est un organisme indépendant crée pour rendre compte des inégalités en France, en Europe et dans le monde entier. En 2017, l’organisme lance une réflexion sur la question des inégalités en France à travers un podcast. Il illustre des jeunes enfants qui pratiquent une partie de « Monopoly des inégalités ». Cette vidéo est très rapidement devenue célèbre. Face à ce succès, l’observatoire s’est lancé dans la réflexion de la conception de ce jeu. C’est après trois ans que cet objectif a été réalisé après de nombreux échanges avec des enseignants, des animateurs de centres sociaux ou encore avec des psychosociologues. Mais les initiatives ne s’arrêtent pas là, en effet, le jeu de société est accompagné d’une boite à outils comprenant 5 autres supports pédagogiques. Une boîte complète pour organiser des projets originaux pour sensibiliser aux inégalités et aux discriminations.

Des phénomènes récurrents pour les personnes en situation de handicap !

Pour voir la vidéo qui présente le jeu : https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g&t=1s

Tom VIGNALS