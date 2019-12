Industrie : Des postes à pourvoir chez Assystem

Assystem, société d’ingénierie et conseil en innovation pour l’industrie recrute en 2014 près de 1 000 personnes en France, principalement des ingénieurs dans les secteurs de l’énergie et du nucléaire, de l’aérospatial et des transports (dans l’automobile majoritairement). 30% des postes s’adressent aux juniors (entre 0 et 3 ans d’expérience). Parmi les profils les plus recherchés :

– ingénieur nucléaire (maintenance, essais, sureté…)

– chef de projet

– contract manager

– pilote système et sous système

– ingénieur systèmes embarqués et temps réel

– ingénieur supply chain et manufacturing

– ingénieur contrôle commande

1 000 recrutements sont également prévus en France en 2015. 100 stages et 120 contrats en alternance sont également proposés.

À noter que tous ces postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour s’informer et/ou postuler : www.assystemrecrute.com