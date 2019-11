Indemnité journalières de la Sécu: la Fnath dénonce une “régression” (AFP)

PARIS – La Fnath, importante association de personnes handicapées et malades, considère comme une “régression” le projet de décret modifiant le calcul des indemnités journalières de la Sécurité sociale selon lequel elles ne seraient plus calculées sur la base de 360 mais de 365 jours. “La Fnath, il y a une quinzaine de jours, à propos du report de l’augmentation du montant de l’allocation aux adultes handicapés, prédisait que cette régression n’était qu’un ballon d’essai pour d’autres à venir qui seront sans doute pire encore ! Elle ne pensait pas avoir raison aussi vite”, écrit l’association dans un communiqué. Ce projet de décret, qui doit être prochainement examiné par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), concerne les indemnités dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail.

Il fait valoir que le nouveau mode de calcul est “plus simple et cohérent”

car l’indemnité journalière est due chaque jour, ouvrable ou non. Auparavant le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières était égal à 1/90e du salaire brut des 3 mois précédant l’interruption de travail, ce qui revenait à les calculer sur 360 jours.

“Après avoir fiscalisé les indemnités journalières des victimes du travail pour assurer une +justice fiscale+, une nouvelle diminution des indemnités journalières est programmée sous couvert de +justice sociale+”, déplore la Fnath.

L’association estime que cette mesure conduira à “une baisse du montant des IJ, et ce, dès le 1er septembre 2010”, “pour tous les assurés, y compris pour les arrêts de plus de six mois (cancers, accidents graves, etc) et les assurés ayant trois enfants à charge”.

“Cette mesure va permettre de faire des économies de bout de chandelles sur le dos des ouvriers arrêtés, y compris pour des motifs graves” tandis que “les hauts revenus qui peuvent payer des protections complémentaires ne seront pas concernés”, conclut la Fnath.

