Indemnisations amiante: les victimes n’auront pas à rembourser

Les victimes de l’amiante condamnées à rembourser une partie de leurs indemnités vont bénéficier d’une “remise gracieuse” et “n’auront pas à rembourser” leur indemnisation, a-t-on appris vendredi auprès du ministère des Affaires sociales, une nouvelle qui a réjoui les associations. La ministre, Marisol Touraine, a demandé au Fiva (fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) “qui est sous son autorité, de procéder à une remise gracieuse”, a précisé un porte-parole.

Interrogée au micro de RTL à Orbigny (Indre-et-Loire), département où elle est candidate socialiste pour les législatives, Mme Touraine a annoncé que “ces personnes vont faire l’objet d’une remise de dépense, de frais”. “Quel que soit le jugement, qu’il ne m’appartient pas de contester sur le plan juridique, ces personnes, je le dis, n’auront pas à rembourser les sommes qui leur sont demandées”, a-t-elle dit. “C’est un souci de justice et c’est dans ce sens-là que nous avons construit cette position avec le fonds d’indemnisation des victimes”.

“On ne peut pas se résoudre à ce que des gens qui ont été victimes de l’amiante soient maintenant victimes d’un processus de justice, qui sans doute est fondé en droit, mais qui en équité, en justice, en humanité, pose des difficultés”, a-t-elle insisté. La cour d’appel de Douai a condamné 57 victimes à rembourser au Fiva, organisme placé sous tutelle du ministre de la Santé, une partie importante de leurs indemnités. La cour d’appel avait rendu à l’automne une décision qui poussait à revoir à la baisse l’indemnisation de victimes de l’amiante, et qui devait contraindre certaines d’entre elles à rembourser des rentes déjà perçues. “Les personnes qui n’ont pas encore été l’objet d’un jugement ne sont pas en situation de difficulté”, a par ailleurs souligné Mme Touraine. Pierre Pluta, le président de l’Andeva (association nationale de défense des victimes de l’amiante) s’est dit “bien entendu, content d’entendre cela”.

Dans un communiqué, l’Andeva et la Fnath (association des accidentés de la vie), se sont réjoui de ces annonces. Quelque 900.000 travailleurs sont potentiellement exposés à cette fibre cancérigène, qui devrait être responsable de 100.000 morts d’ici à 2025, selon les autorités sanitaires. Les plus exposés sont les salariés des chantiers de désamiantage, soit entre 2.000 et 5.000 personnes.