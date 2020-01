Les Laboratoires Coloplast mettent à disposition des professionnels de santé un nouveau livret patient : « Incontinence urinaire masculine : auto-rééducation périnéale active ». Il a été rédigé par une équipe médicale et paramédicale spécialisée dans la prise en charge des troubles urinaires :

Pr Chartier-Kastler, chirurgien urologue, Paris

Pr Paratte, médecin de médecine physique et rééducation, Besançon

Mme Bruno, kinésithérapeute, Montpellier

M. Blondelle, kinésithérapeute, Bordeaux

Ce livret a pour but d’accompagner les patients dans leur «convalescence urinaire», en se voulant le support écrit des conseils qu’ils auront reçus lors de leur hospitalisation ou de la consultation. Il a pour objectif de les aider à sortir au plus vite de l’incontinence « asociale » en proposant une solution adaptée à leurs fuites, associant étuis péniens à auto-rééducation.

Ce livret contient :

des informations générales sur l’anatomie périnéale et les systèmes collecteurs,

des conseils d’hygiène de vie et des exercices de rééducation des muscles du périnée,

un calendrier mictionnel à remplir par le patient. Ce calendrier mictionnel peut servir de base d’information pour l’urologue, pour lui permettre d’évaluer le trouble mictionnel et le guider dans ses choix thérapeutiques et de guide pour la rééducation comportementale permettant de corriger les mauvaises habitudes mictionnelles.

Contact : Elizabete Guénot – Tel. 01 56 63 17 30 – mail : fregu@coloplast.com