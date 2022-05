Sophie Rouxel des Echos-Le Parisien nous décrypte Inclusiv’Day 2022

Ecouter article Ecouter article

A l’occasion de la prochaine édition d’ Inclusiv’Day

Pourriez-vous nous rappeler à qui s’adresse Inclusiv’Day ?

Inclusiv’Day est le rendez-vous des entreprises inclusives et des innovations sociales. Cet événement s’adresse à tous les acteurs de l’écosystème économique. La mission de l’événement est avant tout celle d’accompagner la transformation sociale des entreprises pour construire collectivement une société plus inclusive.

Quels sont les principaux acteurs d’Inclusiv’Day ?

Inclusiv’Day, anciennement Salon Handicap, Emploi et Achats responsables, a été créé au sein de l’entité événementielle du Groupe Les Echos Le Parisien.

Notre groupe médias formalise ainsi sa raison d’être : « Le Groupe Les Echos – Le Parisien s’engage à favoriser l’émergence d’une nouvelle société responsable, en informant, en mobilisant et en accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises » et c’est dans ce prolongement que nous avons déployé cette journée dédiée à l’inclusion.

Inclusiv’Day est porté par plus de 170 partenaires d’horizons variés, acteurs publics ou privés, grands groupes et petites structures.

En effet, l’événement s’adresse à la fois aux des entreprises privées (LVMH, Enedis, EY, KPMG) qui facilitent l’inclusion des personnes en vulnérabilité vis-à-vis de l’emploi, mais aussi à l’ensemble de l’écosystème de l’inclusion sociale.

Nous avons également fait le choix de consacrer une part importante de l’événement à la construction d’une place de marché avec la présence de 80 prestataires inclusifs.

Enfin, de nombreux experts et témoins prennent la parole au fil de la journée pour nourrir les échanges et étayer la réflexion sur l’inclusion au sens large.

Quels sont les 3 moments à ne pas manquer au cours de cette journée ?

Cet événement est rythmé par de nombreuses conférences et interventions portées par plus de 200 speakers. On retrouvera notamment sur la Main Stage des interviews et tables rondes avec des entrepreneurs, des sportifs, des artistes ou encore des CEO d’entreprises engagées.

Inclusiv’Day sera aussi le moment de récompenser des acteurs engagés pour l’Inclusion.

On y retrouvera deux remises de prix :

– Les Talenteo Awards, qui mettent en lumière des projets qui changent le regard sur le handicap,

– Le Trophée de l’Entreprise Inclusive, qui récompense l’engagement des entreprises via différentes catégories : recrutement, inclusion des jeunes, collaboration avec le STPA, maintien de l’emploi, l’innovation en matière d’accessibilité.

Ne manquez pas non plus nos expériences immersives ! En effet, vous pourrez participez à des activités handisport pour une séquence de sensibilisation collective, mais également à des expériences plus personnelles en vous plongeant dans le noir complet de notre Dark Lab pour une interview ou une découverte sensorielle inédite.

Deux années de crise sanitaire ont sérieusement modifié notre relation au travail (télétravail, démission…) : comment allez-vous traiter cela ?

Il est indéniable que la question du maintien dans l’emploi des collaborateurs vulnérables est un gros enjeu de nos modes de travail post crise.

Nous allons traiter ce sujet en mobilisant, sur des conférences et dans l’exposition, les meilleurs spécialistes pour obtenir solutions et bonnes pratiques sur l’enjeu de maintenir à leur poste les collaborateurs dans des conditions optimales. Accessibilité numérique, travail collaboratif ou encore innovations technologiques, de multiples pistes de réflexion seront abordées le 3 juin- . Quelques exemples de conférences sur le sujet : « Numérique, télétravail et travail hybride : quels outils pour demain ? », de 11h30 à 12h30, portée par Bruno Koubi, FIPHFP, Sylvie Sanchez, Creative Handicap et Philippe Trotin, Microsoft France ; ou encore « Précarité, maladie, isolement… Comment assurer le maintien dans l’emploi des collaborateurs vulnérables ? », de 14h45 à 15h45, portée par Christelle Jacq, Expleo, Rachel Libera, Malakoff Humanis, Charles Myara, Charles & Compagnie et Anne-Sophie Tuszynski, [email protected]

Les missions handicap aussi – face au calendrier de la réforme de la loi de 2018 (pour choisir sa vie professionnelle) – doivent-elle encore prouver la nécessité de recruter des personnes en situation de handicap au cours d’une journée telle qu’Inclusiv Day ?

Le recrutement et l’inclusion de personnes en situation de handicap est un sujet central dans les entreprises. Les missions handicap ont intensifié leurs actions de sensibilisation pour avoir de plus en plus de relais et d’alliés dans leurs entreprises et faire en sorte que le sujet perdure.

Lors d’Inclusiv’Day, l’enjeu des participants est de trouver de nouvelles solutions pour recruter, mais aussi des nouvelles idées pour sensibiliser leurs directions métiers et leur management. Plus besoin de prouver l’intérêt de recruter des personnes en situation de handicap, le sujet a muri et les directions ont bien conscience de cette nécessité ainsi que des bénéfices de la diversité des profils dans l’organisation et la performance des entreprises. Le véritable enjeu aujourd’hui sur Inclusiv’Day en matière de recrutement, est de montrer les dernières innovations, de valoriser les meilleurs outils, de proposer une offre exhaustive d’exposants/structures accompagnantes, et de mettre en lumière des bonnes pratiques… de missions handicap justement !

Quelle place le secteur protégé, qui est aussi embarqué dans une grande réforme, trouve t-il au sein de la journée ?

Les achats inclusifs et responsables, bien qu’effectivement très impactés par les dernières réformes, restent au cœur de l’événement. Comment ? En mettant à l’honneur le secteur protégé par la mise en place, une fois de plus, de la plus grande place de marché nationale et la venue d’une centaine d’acteurs à impact dans l’exposition, que le public peut venir rencontrer. Des dizaines d’EA, ESAT, TIH, et SIAE, sur le volet insertion, seront ainsi présentes le 3 juin à Paris La Défense Arena. Par ailleurs, de multiples experts et spécialistes interviendront le jour J dans un cycle thématique dédié aux achats inclusifs et responsables, par le biais de conférences techniques et ateliers de formation, pour faire émerger des idées, solutions et bonnes pratiques.

En parallèle, nous organisons en collaboration avec IMPACT Partners, des speed meetings achats impactants. Le principe : des rencontres qualifiées entre acheteurs de grands groupes et entreprises à impact social : entreprises inclusives, entreprises implantées dans les territoires fragiles (quartiers populaires, ruralité, outremers). L’objectif est de faciliter un sourcing responsable répondant aux besoins des acheteurs et de créer des opportunités d’affaires pour les fournisseurs qui pourront ainsi présenter leur offre de services lors de rencontres individuelles et planifiées de 15 minutes.

crédit photo FOUCHA_MUYARD

