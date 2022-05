Inclusiv’Day : entreprises inclusives et innovations sociales

Ecouter article Ecouter article

Inclusiv’Day le rendez-vous des entreprises inclusives et des innovations sociales

Plus que quelques jours avant qu’Inclusiv’Day n’ouvre ses portes pour son grand retour en présentiel après une édition en 100% digitale en 2021. L’événement a pour mission d’accompagner les entreprises dans le recrutement, le management, les achats et la sous-traitance responsable pour l’insertion des publics en situation de vulnérabilité vis à vis de l’emploi, tels que les personnes en situation de handicap, les anciens détenus, les réfugiés, ou encore les bénéficiaires de minima sociaux.

Rendez-vous le 3 juin 2022 pour Inclusiv’Day dans un lieu unique : Paris La Défense Arena

UNE JOURNÉE B TO B INCONTOURNABLE

Une place de marché avec 80 acteurs du handicap et de l’insertion (EA/ESAT/TIH/EI)

– Des conférences et prises de paroles d’experts

– Des parcours adaptés à la problématique de chaque métier

– Des ateliers de formations et des activités et animations de sensibilisation immersives

– Des espaces de networking entre pairs

– Un événement pour rencontrer institutionnels, speakers, pairs, cabinets et entreprises

Inclusiv’Day structure son programme autour de 6 thématiques : sensibilisation, achats inclusifs et responsables, recrutement et management, formation et apprentissage, innovations sociales et technologiques et enfin engagement & RSE.

DES INTERVENANTS ENGAGÉS PARMI LESQUELS

– Fanny Prigent, co-fondatrice – Each One

– Marine Barnérias, réalisatrice

– Benjamin Daviet, quintuple champion paralympique, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022

– Marie Bochet, multiple championne paralympique – para ski alpin

– Jean Guo, co-fondatrice – Konexio

– Elise Goldfarb et Julia Layani, co-fondatrices – Elise & Julia

– Laura Kaim et Marie Mingalon, fondatrices – Agence artistique Singularist

– Marine Mandrila, présidente – Refugee Food

– Stéphanie Pillonca, auteure & réalisatrice

– Diane Wattrelos, créatrice du compte @les_maux_en_couleurs, auteure du livre «Mes maux en couleurs»