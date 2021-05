Inclusiv’Day : une ouverture salutaire pour l’emploi et la diversité

Ecouter article Ecouter article





Le salon Handicap emploi et achats responsables évolue et s’ouvre à un plus large public, Sophie Rouxel, directrice du Pôle Société & Citoyenneté aux Echos- Le Parisien nous explique la nouvelle philosophie de l’événement désormais baptisé Inclusiv’Day.

L’événement national du handicap en entreprise s’est transformé en Inclusiv’Day qu’est-ce que cela implique comme transformation et quelles sont les ambitions de cette nouvelle formule ?

Le Salon Handicap et achats responsables s’articulait autour de cinq grandes thématiques en lien avec le handicap en entreprise (sensibilisation, formation, maintien dans l’emploi, recrutement et sous-traitance), mais nous avions besoin de changer d’échelle et de faire évoluer l’événement. Inclusiv’Day est maintenant beaucoup plus qu’un salon et permet le partage et la rencontre de l’ensemble des acteurs de l’écosystème pour de la formation, de la sensibilisation, du networking, de la co-construction… En physique ou en digital, notre valeur ajoutée est de créer de l’expérience avec les participants. Cette édition s’annonce riche, inédite et ludique.

À la demande de nos participants et partenaires, et pour être plus en phase avec les enjeux actuels, nous nous sommes ouverts à l’inclusion au sens large (d’où le nom d’Inclusiv’Day) : le recrutement et l’accompagnement de personnes éloignées de l’emploi, l’accès à l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires, la réinsertion des anciens détenus… En digitalisant l’événement, nous espérons pouvoir accompagner cette ouverture thématique avec un rayonnement sur l’ensemble du territoire.

En quoi réunir des publics aussi différents est-il pertinent ?

Partons d’une donnée plus qu’intéressante : 85% des handicaps apparaissent au cours de la vie. Le handicap est donc un sujet qui concerne beaucoup plus de monde qu’on ne pourrait le penser. C’est un peu la même chose pour l’inclusion. Nous pouvons être confrontés à un éloignement de l’emploi, à des difficultés ponctuelles ou plus structurelles. C’est pourquoi Inclusiv’Day choisit de fédérer ces publics.

Avec l’évolution de cette édition 2021 en format digital, quid des entreprises adaptées et des achats responsables ?

Les entreprises adaptées et les achats inclusifs (on ne parle plus seulement des achats responsables car on ajoute les entreprises d’insertion) seront bien évidemment présents, notamment dans la programmation : un des huit cycles thématiques sera dédié aux achats inclusifs, et de nombreuses prises de paroles, pitch ou ateliers de formation, aborderons le sujet.

Inclusiv’Day sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres acheteurs et de nouveaux fournisseurs, prestataires ou partenaires. Même à distance, il est possible d’échanger avec ses pairs pour identifier des solutions et co-construire. Nous avons mis en place un dispositif de networking en ligne, à la fois simple d’utilisation et très efficace.

Enfin la place de marché, qui fait l’ADN de l’événement, existe toujours dans cette version digitalisée : sur la plateforme vous trouverez un onglet dédié où l’on pourra rencontrer virtuellement les entreprises, EA, ESAT, SIAE, TIH…

Le handicap sera-t-il encore visible ?

Oui bien entendu ! Que ce soit avec les speakers qui témoignent (Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, Grégory Cuilleron, chef cuisinier handi-engagé, Virginie Delalande, première avocate sourde de naissance en France…) ou via des expériences pour les partenaires et les participants. Il faut avoir à l’esprit que le format est nouveau et différent cette année, mais notre ADN, lui, ne change pas. Par ailleurs, nous avons la chance d’appartenir au groupe Les Echos Le Parisien qui, en tant que garant de l’intérêt général, souhaite contribuer pleinement à l’émergence d’une société plus équilibrée, plus éco-responsable, plus durable, à travers ses médias et aussi ses événements, dont Inclusiv’Day est l’un des grands temps forts.

Quel sera le profil des exposants ?

Plusieurs types d’exposants seront présents le 3 juin :

Une place de marché référençant des fournisseurs et prestataires,

les entreprises privées engagées dans des politiques d’inclusion, qui seront là pour partager leurs bonnes pratiques, leur vécu, leur expérience

des cabinets conseils spécialisés dans plusieurs domaines : sensibilisation, sourcing de candidats formation ou accessibilité numérique…

les acteurs institutionnels mais aussi les instances administratives et gouvernementales

La journée Inclusiv’Day se déroulera au format digital, à quoi pourra t’on accéder ou participer sur la plateforme ?

La plateforme digitale permettra de remplir les 3 objectifs qui font le succès de notre événement depuis sa création :

– L’enjeu de réflexion, avec une proposition éditoriale très riche et rythmée (conférences, ateliers, keynotes, pitchs, interviews). Nous avons fait le choix de prises de paroles éclectiques pour nourrir les imaginaires et réfléchir ensemble aux solutions de demain.

– L’enjeu du réseautage et du partage de bonnes pratiques entre participants et exposants. Cela invite à l’échange, l’inspiration mais aussi la co-construction de politiques inclusives.

– La présentation et la valorisation d’un panel de solutions concrètes et pratiques, notamment à travers notre place de marché inclusive.

Est-ce que tout le monde peut s’inscrire ?

L’événement sera totalement gratuit. Néanmoins, nous avons imaginé des dispositifs particuliers pour les partenaires afin d’optimiser leur participation mais aussi la mobilisation et la sensibilisation de leurs collaborateurs via des outils pédagogiques dédiés.

En photo : Sophie Rouxel, directrice du Pôle Société & Citoyenneté aux Echos- Le Parisien.

Pour en savoir plus sur Inclusiv’Day, rendez-vous ici.