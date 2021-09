Inclusion numérique : Facil’iti continue à œuvrer pour l’accessibilité du web

Ecouter article Ecouter article





Facil’iti obtient une nouvelle reconnaissance et lance une version améliorée de son dispositif pour l’inclusion numérique et la mise en accessibilité des sites internet

Créatrice d’un outil pratique et innovant pour améliorer l’accessibilité de tous les sites internet, la start-up Facil’iti poursuit son chemin et continue à se distinguer dans le domaine de l’inclusion numérique.

Une certification reconnue à l’échelle internationale

En effet, elle vient d’obtenir le label B-Corp, une certification attribuée à ce jour à seulement 145 entreprises en France. Cette reconnaissance d’envergure internationale repose sur des exigences sociétales et environnementales, prenant notamment en compte la gouvernance de l’entreprise, sa transparence envers le public, et la contribution positive qu’elle apporte à la société dans son ensemble.

« La certification B-Corp est une reconnaissance des actions concrètes que nous menons depuis les débuts de Facil’iti en faveur de l’environnement et de l’inclusion, commente Frédéric Sudraud, directeur général de Facil’iti et du groupe Iti communication. Créée en 2018, la start-up s’engage sur diverses actions : locaux et achats éco- responsables, recrutement de personnes en reconversion professionnelle, installation de ruches, participation au « Cyber Clean Up Day », choix d’une énergie verte, compensation des émissions de CO2… ».

Lancement d’une version améliorée du dispositif Facil’iti

Pour autant, la start-up spécialiste de l’inclusion numérique ne se repose pas sur ses lauriers puisqu’elle vient de lancer une nouvelle version, améliorée, de son dispositif de mise en accessibilité des sites internet.

« Nous avons pris en compte les retours de notre communauté de 800 000 utilisateurs afin de développer une interface qui s’ouvre directement sur le site, pour une utilisation encore plus simple et agréable du service », précise Frédéric Sudraud.

Pour rappel, Facil’iti est un outil d’inclusion numérique destiné à rendre accessible à tous l’ensemble des sites internet et intranet sans qu’une refonte ne soit nécessaire. Après installation sur un site, il permet d’adapter spontanément chacune des pages susceptibles d’être parcourues par les internautes. Grâce à ses fonctionnalités personnalisables (police, taille d’affichage, couleurs, augmentation de la taille des zones cliquables…), Facil’iti répond à de nombreuses formes de handicaps liés à la vision, aux mouvements et aux aptitudes cognitives : dyslexie, arthrose, tremblements, daltonisme, cataracte…

Un outil à tester sur Handirect et sur plus de 500 sites équipés

Aujourd’hui, plus de 500 sites internet de toutes tailles sont équipés du dispositif Facil’iti, à commencer par notre site https://www.handirect.fr/ sur lequel vous pouvez utiliser cet outil gratuitement et sur toutes nos pages.

Pour cela, vous pouvez cliquer sur le logo présent en haut à droite sur la page d’accueil de notre site internet ou sur ce lien: https://ws.facil-iti.com/

En photo : Frédéric Sudraud, directeur général de Facil’iti et du groupe Iti communication © Nouvelle-Aquitaine-O.Panier des touches