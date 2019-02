Inclusion et handicap : Une course solidaire organisée à Montpellier

Inclusion et handicap : Une course solidaire et familiale à Montpellier le 23 février

Courir pour l’inclusion des personnes en situation de handicap : c’est ce que propose le Montpellier Athletic Running Club (MARC) à travers la course solidaire « Envolez-vous »! Rendez-vous le 23 février à Montpellier.

La 4e édition de la course solidaire « Envolez-vous » aura lieu ce samedi 23 février à partir de 9h30 au départ du Bassin Jacques Coeur, à Montpellier.

À cette occasion, plusieurs centaines de participants sont attendus, avec des parcours adaptés à tous profils et tout niveau : « Des parcours plats et accessibles à tous sont ainsi proposés, indiquent les organisateurs. Pas de préparation physique particulière, l’énergie et le sourire suffisent pour participer à la course Envolez-vous (et un certificat médical) ! Les enfants ne sont pas en reste. Une course leur est dédiée autour du bassin Jacques Cœur, et des animations sportives ainsi qu’un parcours ludique leur sont proposés. Une fanfare viendra aussi rythmer la matinée ».

Pour cette 4e édition, une animation originale fera également son apparition : « Une montgolfière dont la nacelle a été volontairement choisie pour sa capacité à accueillir des fauteuils roulants, volera au-dessus de la course durant 3h. 24 personnes à mobilité réduite, membres de l’association Envol, sont invitées à effectuer leur baptême de l’air. Une douzaine de coureurs auront la chance de réaliser ce vol captif d’une durée de 5 minutes. Un tirage au sort organisé ce jeudi 21 février désignera les gagnants parmi tous les coureurs préinscrits ».

À noter que les fonds obtenus seront reversés à l’association Envol, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via le sport.

Renseignements et inscriptions

Les participants sont invités à s’inscrire sur le site www.envolez-vous.info

Tarifs : 8€ les 5kms (10€ à partir du 21/02) // 11€ les 11kms (13€ à partir du 21/02) // 1€ la course enfants.

Fermeture des inscriptions sur place 30 minutes avant le départ des courses.

Horaires :

– 9h30 : début des inscriptions et des vols en montgolfière

– 10h : départ de la course enfants

– 10h30 : départ de la course « handi » // 11h : départ des joëlettes sur le parcours 11 kms

– 11h05 : départ des 11 kms // 11h20 – départ des 5 kms

– 12h30 : remise des Prix sur le Car podium de la Mairie de Montpellier.

Le Montpellier Athletic Running Club (MARC)

Le MARC est un club running né de la fusion de deux clubs historiques montpelliérains, l’ACFM (Association

des Coureurs de Fond de Montpellier) et l’EMA (Entente Montpellier Athlétisme) en 2010. Ayant développé

des relations étroites et amicales avec l’ensemble de l’univers running de la région, le MARC organise depuis

4 ans la course Envolez-vous. www.marc-athletisme.org

L’association Envol

L’association Envol est une association loi 1901, à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Créée en

2010 par Cindy Le Falher, elle mène des actions pour compenser le handicap par la pratique d’activités

physiques adaptées. Lugiglace, parcours en joëlettes, randonnées et séances aquatiques sont au

programme pour tous. Depuis 2016, l’association est reconnue et affiliée à la Fédération Française pour

l’UNESCO. www.envol-sportsante.com