Inclusion en entreprise et handicap : Un guide pour une intégration réussie

Ecouter article Ecouter article

“Facile ! Petit guide pratique pour réussir l’inclusion en entreprise”, un livre de Yenny Gorce qui témoigne de l’importance d’une bonne intégration des personnes handicapées et comment y parvenir.

L’aventure d’une vie

Même si elle ne s’y était pas destinée, Yenny Gorce est aujourd’hui directrice de “Vivre et travailler autrement”, une association qui promeut une meilleure inclusion dans les entreprises et aide les adultes atteints d’autisme à trouver un emploi.



À travers le récit de son parcours, elle nous livre sa méthode pour une intégration réussie des personnes handicapées en entreprise. Et surtout, elle nous explique pourquoi elle estime que cela est nécessaire.

Ainsi, dans son ouvrage, l’auteure raconte d’abord son arrivée au sein de l’entreprise Andros et ce qu’elle a pu y constater en termes d’inclusion. Elle explique les idées reçues et les préjugés auxquels elle a été confrontée et comment y remédier. Elle propose, ensuite, son mode d’emploi pour les entreprises qui souhaiteraient une meilleure intégration des personnes handicapées, suivi de témoignages d’employés.

Rendre l’inclusion en entreprise possible

“L’inclusion dans l’entreprise de travailleurs handicapés est une opportunité insoupçonnée, tant pour ses collaborateurs différents que pour les équipes qui les accueillent. Le bénéfice est largement partagé. Mieux encore, cette démarche méconnue, parfois perçue comme une course d’obstacles insurmontable est en fait très accessible”, peut-on lire sur la 4e de couverture.

En résumé, ce livre montre que le handicap peut être une force et un atout pour les entreprises et non une faiblesse. C’est le premier message que souhaite faire passer Yenny Gorce en s’appuyant sur sa propre expérience de vie : “Si j’ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire”.

“Facile ! – Petit guide pratique pour réussir l’inclusion en entreprise”, Yenny Gorce, éditions Télémaque, 139 pages, 15 euros.

Pour en savoir plus vous procurer ce livre dédiée à l’inclusion en entreprise des personnes en situation de handicap : https://www.editionstelemaque.com/

Pour obtenir plus d’informations sur l’association “Vivre et travailler autrement” : www.autismcanwork.org

Angèle Duplouy