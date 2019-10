Inclusion des personnes sourdes dans l’emploi : L’URAPEDA s’engage

Sourds et malentendants : Accessibilité et inclusion des personnes sourdes et malentendantes dans l’emploi au cœur des actions de l’URAPEDA Auvergne Rhône Alpes

Par l’URAPEDA. L’accessibilité et l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes c’est leur donner accès à, leur rendre accessible un lieu, un projet. Pour garantir une adéquation entre moyens mis en œuvre et besoins des usagers, il est important d’identifier les freins et obstacles rencontrés pour apporter une réponse adaptée à chaque situation.

La surdité est avant tout un handicap de communication. Il existe autant de surdités que de profils: une personne malentendante communiquant à l’oral, une personne sourde avec un implant cochléaire qui signe aussi bien qu’elle parle, ou encore, une personne sourde communiquant exclusivement en Langue des Signes Française. Les besoins pour les personnes sourdes et malentendantes recoupent des réalités et des attentes multiples. Pour répondre à l’accessibilité, l’URAPEDA propose différentes compensations.

L’inclusion professionnelle pour les personnes sourdes et malentendantes (dorénavant nommées « PSM ») est au cœur du projet de l’URAPEDA. Depuis 1994, elle agit pour l’autonomie, l’insertion et le maintien à l’emploi des personnes en situation de surdité. Elle intervient auprès de PSM, employeurs, organismes de formations, prescripteurs (Pôle/Cap emploi, mission locale, chambre des métiers) et entreprises, pour proposer des services et prestations adaptés.

Les interventions de l’URAPEDA sont financées par l’AGEFIPH via le biais de Prestations d’Appui Spécifique. Les actions sont variées et son équipe pluridisciplinaire. L’aide humaine est assurée par les interprètes* et interfaces de communication*. Ces deux métiers sont complémentaires. Technicien et ergonome évaluent les besoins d’aide technique : transcription écrite de la parole, prothèses auditives, micros etc. ainsi que les aménagements de poste de travail. Le professeur sourd enseigne la LSF.

L’accompagnement a lieu tout au long du parcours professionnel.

La recherche d’emploi

Elle passe par différentes étapes : rendez-vous avec Pôle/Cap emploi, mission locale, prise de contact avec des entreprises, recherche en autonomie, connaissance des dispositifs.

Actions de l’URAPEDA :

Intervention :

Interprète*, interface* ou en tandem*

Suivi démarche :

Recherche (en autonomie ou accompagnée) d’offres d’emploi, contact des entreprises, sensibiliser aux surdités

Conseil sur les compensations et évaluation

Français (formatrice FLE), LSF (formateur sourd)

La formation

Qu’elle soit interne à l’entreprise, diplômante ou pendant le parcours scolaire la formation est liée au monde professionnel. Or l’accessibilité au savoir n’est pas toujours assurée.

Actions de l’URAPEDA :

Interface

Évaluer les besoins – Soutien français – Préparation, inscription examens, tiers temps..

Sensibiliser aux surdités

Interprète

Bilans, cours, réunions…

Suivi technique

Micro, Boucle Individuelle Magnétique, TIP

En entreprise

Le maintien dans l’emploi, l’acquisition de compétences et l’intégration sociale sont des facteurs de stabilité à rendre accessibles.

Actions de l’URAPEDA :

Interface

Évaluer les besoins pour l’inclusion professionnelle – Sensibiliser aux surdités

Formateur LSF

Initiation

Suivi technique

Aménagement de poste: alarme lumineuse, micro pour les réunions, FALC…

Interprète

Réunions, formations internes, entretiens individuels…

Formation

Salarié sourd (écrits professionnels, assertivité…)

Collaborateur entendant (LSF, accueil public sourd…)

« Se rendre accessible c’est se donner la chance d’accéder aux connaissances et aux expériences de chacun! »

Interprète Français / LSF* Professionnel diplômé (bac+5) il permet l’intercompréhension entre les personnes sourdes signantes (en LSF) et les personnes entendantes. Sa formation est un gage de maîtrise des deux langues et des techniques d’interprétation. Il permet à chacun une libre expression dans sa langue et une aisance du discours en limitant au maximum les malentendus. Sachez que pour l’interprète c’est un réel travail cognitif de jongler avec les deux langues tout en respectant les spécificités linguistiques et culturelles de chacune. Vous pouvez faciliter sa préparation en fournissant en amont : vocabulaire (souvent très pointu en milieu professionnel), supports et enjeux de la rencontre. Interface de communication* L’interface n’a pas vocation à traduire le discours entre sourds et entendants. Il a une connaissance poussée du parcours et des spécificités de chaque PSM, il coordonne les différents interlocuteurs et les étapes du parcours professionnel. Il a également pour rôle d’identifier les outils adaptés à chacun (humains ou techniques) pour proposer un accompagnement dans leur mise en place et usage. L’interface assure des apports complémentaires d’informations sur le parcours de la personne, sur des règles sociales culturelles implicites, sur des démarches etc. Professionnel bilingue Français/Langue des Signes il fait le lien entre les différences culturelles sourd/entendant. Le + : le tandem* L’URAPEDA AURA revendique la complémentarité des deux métiers et innove avec des tandems interprètes/interfaces. Ainsi lorsque la situation l’exige, à tout moment du parcours, l’interprète assure la traduction des discours et l’interface s’assure de la bonne compréhension, explicite l’implicite pour l’employeur : informations sur la surdité ou le parcours, sur les mesures d’accessibilité et pour la personne sourde: apport d’informations sur le monde de l’entreprise, sur des informations manquantes. Ainsi, chaque professionnel respecte son cadre d’intervention

Un projet, une question ?

Contactez-nous : accueil@urapeda-rhonealpes.org

Tel. : 04 78 68 70 33

Plus d’infos sur : http://urapeda-rhonealpes.fr/