Incident sur le Tour de France

Dimanche 13 juillet, une vingtaine de personnes, dont la moitié en situation de handicap, tente de bloquer le Tour de France, rue du Languedoc, à Toulouse.

Personnes en fauteuil roulant jetées à terre et traînées, fauteuils roulants et lunettes cassées, c’est sans ménagement que la police s’est chargée de les faire décamper.

Parmi le public, on a pu entendre des réflexions qui en disent long sur la méconnaissance et la peur que suscitent aujourd’hui encore le handicap : « Ils se font passer pour handicapés », « Les handicapés nous emmerdent », « ils ne rapportent rien à la société ».

A préciser que les personnes qui étaient en fauteuil roulant sont bien toutes handicapées, même si elles n’ont pas leur carte d’invalidité collée sur le front ! Et le handicap n’est pas non plus toujours visible au premier abord…

« Cachez cet handicapé que je ne saurai voir »… c’est fini ! C’est une participation et une citoyenneté qu’ils réclament !

Chaque personne valide ou handicapée apporte quelque chose à la société, quand cette dernière considère l’être humain au delà de sa seule capacité de travail, de productivité et de rentabilité !

Dans une société qui réunit plutôt qu’elle n’oppose !

Dans une société de droit qui instaure une citoyenneté solidaire à la place de logiques d’assistant et de charités aussi inefficaces qu’humiliantes !

Le public a aussi soutenu l’action et c’est encourageant !

Et nous continuerons à nous faire entendre pour qu’enfin les personnes handicapées ou atteintes de maladie invalidante, qui ne peuvent pas ou plus travailler, aient un revenu d’existence au moins égal au SMIC brut.

