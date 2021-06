Inceste et handicap : Un hashtag pour les femmes victimes de violences

Ecouter article Ecouter article





Lancement du hashtag #IncesteHandicap : FDFA encourage les femmes en situation de handicap victimes de violences intra-familiales et d’inceste à s’exprimer

Inviter les femmes en situation de handicap victimes d’inceste à prendre elles aussi la parole sur les violences subies : Tel est l’objectif du hashtag #IncesteHandicap lancé le 29 mars dernier par l’association FDFA. Cette opération s’accompagne d’une grande campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux mais aussi d’une étude menée par une sociologue avec une restitution de travaux organisée autour du 25 novembre 2021, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – FDFA a pour but de promouvoir la place des femmes handicapées dans la société, quel que soit leur handicap et de lutter contre les discriminations et les violences qu’elles vivent. Depuis 2015, elle anime la seule plateforme téléphonique en France d’écoute, d’orientation et d’accompagnement social, juridique, psychologique et administratif destinée aux femmes en situation de handicap victimes de violences et de maltraitances : Écoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06.

Ce dispositif est complété par un site plus largement dédié aux femmes en situation de handicap victimes de violences que vous pouvez découvrir ici: https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr

Ce site rescence de nombreuses ressources et informations pratiques à destination des femmes victimes de violences mais aussi de leurs proches, de personnes témoins, et de professionnels ayant connaissance de situations de violences à l’égard de femmes en situation de handicap.