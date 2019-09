Inauguration du centre PMI de Grigny

À travers ses services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), le Conseil général est chargé du bien-être physique et psychologique des enfants et de leur famille. Consultation des enfants, accompagnement des jeunes parents, dépistage d’éventuelles anomalies, suivi de grossesse…autant de services proposés dans les centres PMI.

Avec 63 centres de PMI et de planification familiale et près de 14 000 enfants de moins d’un an suivis en PMI chaque année, le Conseil général de l’Essonne agit résolument aux côtés des familles.

Mercredi 15 juin à 11h, Jérôme Guedj, Président du Conseil général de l’Essonne, Claire-Lise Campion, Vice-présidente chargée de l’enfance et de la famille, Marjolaine Rauze, Vice-présidente chargée des solidarités et de la santé, et Claude Vazquez, Maire-Conseiller général de Grigny, inaugureront le nouveau Centre de protection maternelle et infantile et de planification familiale de Grigny, ouvert en mars dernier.

Cette inauguration sera également l’occasion de signer les conventions de partenariat entre le Conseil général de l’Essonne et six hôpitaux, permettant l’IVG par voie médicamenteuse dans les centres de PMI-Planification familiale. Les femmes pourront ainsi trouver une réponse adaptée à leurs attentes en matière de délai, de proximité et de qualité de la prise en charge.

La mise en œuvre de l’IVG par voie médicamenteuse a été rendue possible grâce au soutien de la Région Ile-de-France dans le cadre de sa politique en faveur du droit à la contraception et à l’IVG, droit encore trop souvent remis en cause.