Inauguration des nouveaux locaux de l’Institut Médico-Educatif « La Maison d’Eloïse » de Château-Thierry

L’Institut Médico-Educatif « La Maison d’Eloïse », géré par la Fédération des APAJH, accueille depuis 1989 des enfants et adolescents polyhandicapés. En 2010, il se dote d’une section d’accueil pour des jeunes présentant des troubles autistiques et apparentés (Troubles envahissants du développement). Jean-Louis garcia, Président de la Fédération des APAJH, a inauguré hier mercredi 22 septembre 2010 les nouveaux locaux de l’Institut Médico-Educatif « La Maison d’Eloïse » qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés ou souffrant d’autisme et Troubles Envahissants du Développement, à Château-Thierry.

Une nouvelle structure d’accueil adaptée…

Fraîchement installé dans de nouveaux locaux, l’Institut Médico-Educatif « La Maison d’Eloïse » s’est doté d’une section d’accueil de 8 places pour des jeunes présentant des troubles autistiques et apparentés, ce qui faisait cruellement défaut dans le département. Sa capacité d’accueil est passée de 20 à 30 usagers. Le coût total des travaux s’est élevé à plus de 5 millions euros auxquels la CNSA a participé à hauteur de 1 535 796 d’euros et l’ARS de 534 002 euros. Le nouvel établissement tient compte du caractère familial, éducatif et thérapeutique de la structure.

Une équipe pluridisciplinaire de professionnels (médecins, éducateurs spécialisés, aides médicopsychologiques, psychologues…) dispense un accompagnement éducatif et rééducatif personnalisé. L’IME offre la possibilité de scolariser les enfants et adolescents dans les écoles de la ville ou de leur secteur en fonction de leur âge, de leurs compétences et besoins, de leur projet individuel et dans le respect de la loi de 2005.