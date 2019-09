Inauguration de l’Institut Médico-Educatif “Villa Marie-Louise”

L’Institut Médico-Educatif “Villa Marie-Louise”, géré par la Fédération APAJH, innove en créant une section d’accueil pour des jeunes présentant des troubles autistiques et apparentés (troubles envahissants du développement) mais aussi pour des enfants et des adolescents présentant des déficiences intellectuelles et mentales.

Yves Jego, Maire de Montereau-Fault-Yonne et Secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-mer, Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile-de-France, Vincent Eblé, Président du Conseil général de Seine-et-Marne, Jean-Louis GARCIA, Président de la Fédération APAJH ont inauguré vendredi 6 février 2009 l’Institut Médico-Educatif “Villa Marie-Louise” qui accueille des enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles, mentales et des troubles envahissants du développement, à Montereau-Fault-Yonne. Une nouvelle structure d’accueil adaptée…

L’Institut Médico-Educatif “Villa Marie-Louise” dispose d’une capacité d’accueil d’une soixantaine de places pour des enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles, mentales et des Troubles envahissants du Développement. Il est doté d’une section pouvant accueillir une douzaine de jeunes présentant des troubles autistiques et apparentés, ce qui faisait cruellement défaut dans le département. Fraîchement installé dans de nouveaux locaux, la capacité d’accueil de l’Institut Médico-Educatif “Villa Marie-Louise” est passée de 48 à 62 usagers. Une équipe pluridisciplinaire de professionnels (professeurs, éducateurs spécialisés, Aides médico-psychologiques, psychologues…) dispensent un accompagnement éducatif personnalisé mais aussi pédagogique et thérapeutique. L’IME offre la possibilité de scolariser les jeunes à l’interne ou à l’externe en fonction de leur âge, de leurs compétences et besoins, de leur projet individuel et dans le respect de la loi de 2005.

“Villa Marie-Louise” 25, avenue de Surville 77130 Montereau-Fault-Yonne

A propos de l’APAJH…

L’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, polyhandicaps… Elle assure à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…). Créée en 1962, la Fédération APAJH compte aujourd’hui 25 000 adhérents. Elle accueille ou accompagne 25 000 personnes en situation de handicap, mineures comme adultes, dans près de 600 établissements ou services.

Renseignements: www.apajh.org