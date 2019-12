Inauguration de l’Institut Médico-Educatif « Villa Marie-Louise »

L’Institut Médico-Educatif « Villa Marie-Louise », géré par la Fédération APAJH, innove en créant une section d’accueil pour des jeunes présentant des troubles autistiques et apparentés (troubles envahissants du développement) mais aussi pour des enfants et des adolescents présentant des déficiences intellectuelles et mentales. En présence de Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération APAJH inaugureront ce vendredi 6 février 2009 l’Institut Médico-Educatif « Villa Marie-Louise » qui accueille des enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles, mentales et des troubles envahissants du développement, à Montereau-Fault-Yonne.

A 15 heures – 25 avenue de Surville – 77130 Montereau-Fault-Yonne