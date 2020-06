Inauguration de la Nouvelle Implantation Perce Neige

« Un Habitat social à dimension familiale »

L’IME Perce Neige voit le jour en 1968, grâce à des parents touchés par le manque de structures de proximité en capacité d’accueillir leurs enfants handicapés mentaux.

De cette création découle rapidement la nécessité: d’un IMPRO (Institut Médico Professionnel) qui forme des adolescents au milieu professionnel. Successivement, en 2006 et 2008, des extensions doivent être opérées pour pouvoir accueillir tous les locataires.

L’IME Perce Neige accueille aujourd’hui 87 enfants, dont 56 internes et 13 externes. En 2009 il a été question de changer de structure, puisque celle établie rue Christorée n’était plus adaptée aux demande de ses habitants. L’objectif principal était de réinstaurer le “vivre ensemble” et le dialogue pour que chacun trouve sa place. Les pavillons de 5 personnes recréent une ambiance “familiale” et intimiste, tandis que les espaces en commun développent la sociabilisation et l’autonomie. Ce déménagement a permis aux usagers, notamment enfants et adolescents autistes, de bénéficier d’un cadre de vie au grand calme, pour plus de sérénité.