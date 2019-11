Inauguration de la Maison INternationale AgroParisTech

Située au sein de la Cité internationale universitaire de Paris, la Maison INternationale AgroPariTech (MINA), construite en 1928 pour accueillir les élèves d’AgroParisTech, ouvre ses portes après seize mois de travaux de réhabilitation, en prenant notamment en compte l’accueil des personnes à mobilité réduite. Cofinancée par la Cité internationale, la région Île-de-France, l’Etat via le plan de relance de l’économie, et l’association PariCité, cette rénovation, s’inscrit dans la démarche de développement durable engagée par AgroParisTech et la Cité internationale depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, la MINA compte 152 chambres, dont 8 à destination de personnes à mobilité réduite. Toutes les chambres sont désormais rénovées et équipées de sanitaires individuels, et pour encourager le « vivre ensemble », des cuisines collectives ont été installées à chaque étage, et les espaces communs ont été modernisés. Ces travaux respectent la Charte de développement durable de la Cité internationale, qui répond aux exigences du Plan Climat de la ville de Paris, et aux préconisations liées aux bâtiments de type Haute Qualité Environnementale (HQE). Afin d’effectuer des économies d’énergie, d’eau, et de limiter la pollution sonore, il a été procédé :

À l’installation de 40 m2 de panneaux solaires pour la production d’eau chaude; cela devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 %.

À la mise en place d’une ventilation de type double flux dans les chambres (pour réduire l’ouverture des fenêtres); cela devrait permettre une économie d’énergie complémentaire allant de 30% à 50%.

Au remplacement des brûleurs des chaudières et à l’installation d’une régulation numérique afin de mieux gérer l’énergie et contribuer à une baisse des émissions de gaz à effets de serre.

Au doublage des façades à l’intérieur des chambres et au remplacement des menuiseries de la partie centrale du bâtiment pour améliorer l’isolation thermique et acoustique.

Un suivi énergétique a débuté en janvier 2011 et les premières conclusions sont attendues au printemps.

La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation privée reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925. Ses 40 maisons ont été créées à l’initiative d’un pays, d’une école ou d’un philanthrope. La Chancellerie des universités de Paris y assure la représentation des universités parisiennes propriétaires par donation des maisons.

AgroParisTECH, Institut des Sciences et des Industries du Vivant et de l’Environnement, né du regroupement de trois grandes écoles d’ingénieurs, déploie son activité dans les domaines du développement durable, de l’alimentation des hommes, de la nutrition et de la santé, de la gestion des ressources naturelles et de la préservation de l’environnement.

Ses deux missions fondamentales sont :

– la formation d’ingénieurs, de masters et de doctorants,

– la production et la diffusion de connaissances (recherche et développement) en partenariat avec les universités, les grands organismes de recherche, les principaux centres techniques professionnels et le monde des entreprises.