Inauguration de la Maison du Parc national des Pyrénées rénovée et labellisée “Tourisme et handicap”

Mardi 5 juillet sera inaugurée la Maison du Parc national des Pyrénées à Cauterets, en présence de Michel Aubry, Maire de Cauterets, André Berdou, président du conseil d’administration du Parc national, Patrice Forget, Directeur Général Délégué du Groupe GMF, Martin Malvy, Vice-Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Michel Pélieu, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et René Bidal, Préfet des Hautes-Pyrénées.

Entièrement requalifiée, la Maison du Parc national a été conçue pour limiter sa consommation énergétique, participant ainsi à la diminution des rejets. Elle présente aujourd’hui des espaces d’accueil et un parcours de visite moderne et inéractif, désormais accessibles à tous les publics, notamment aux personnes en situation de handicap. Le bâtiment a ainsi obtenu le label « Tourisme & Handicap » pour les quatre familles de handicap : auditif, visuel, moteur et mental.

Cette démarche d’accessibilité s’inscrit dans une action globale conduite par le Parc national depuis plus de 20 ans : 5 des 8 Maisons de parc sont labellisées « Tourisme et Handicap » – Etsaut en vallée d’Aspe, Laruns en vallée d’Ossau, Arrens-Marsous en val d’Azun, Tarbes et Cauterets-, des sorties terrain accompagnées par les gardes-moniteurs sont proposées pour tous les publics, des équipements adaptés ont été mis en place dans les refuges du parc national. Un sentier d’interprétation accessible à tous sur le thème des arbres a été réalisé autour de la Maison du Parc à Etsaut. Enfin, le Parc national présente un projet unique en France d’interprétation du milieu montagnard dans la vallée du Tech en Val d’Azun.

La requalification de la Maison de Cauterets a bénéficié de l’aide financière de GMF, dans le cadre du partenariat de mécénat noué depuis 2008 entre GMF et Parcs nationaux de France sur le thème “la nature en partage”. Son objectif est de faciliter l’accès aux territoires des 9 Parcs nationaux français pour les personnes en situation de handicap, mais aussi des seniors et des familles. Un nombre important de réalisations – aménagement de lieux d’accueil et de séjour, outils favorisant l’accès à l’information, matériel facilitant la découverte – ont été réalisées et sont aujourd’hui à disposition du public.