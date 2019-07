« In Orchestra », handicap et culture, sur Grand Ecran !

Le Centre de la Gabrielle, plateforme en Seine-et-Marne composée de 11 établissements et services d’accompagnement des personnes en situation de handicap mental, a participé depuis août 2016 à un projet européen baptisé « In Orchestra », et qui a eu pour but de favoriser l’expression, via la pratique artistiques, des jeunes, adolescents et adultes, en situation de handicap mental.

Dans le cadre de ce projet, une trentaine de jeunes âgés de 8 à 30 ans ont pu exprimer leur vision de la vie et du monde. Du choix des thématiques, en passant par la définition des contenus, aux interviews de personnes, ils se sont essayés à la réalisation par la prise en main directe des outils techniques tels que caméra, perche, micros, etc. Ils ont dû surmonter leur timidité devant et derrière les caméras, ou encore apprendre le travail en équipe. C’est accompagné par les réalisateurs Danilo Caputo et Roxane Billamboz qu’ils ont exploré la région et ses alentours ainsi que les services qui les accueillent au quotidien.

Quatre court- métrages ont vu le jour :

-« Télénous » raconte la création d’une chaîne télévisée imaginaire qui parle de « nous » !

-« La vie : manuel d’utilisateur »offre aux spectateurs une rencontre avec les différents commerçants et acteurs qui permettent à une petite ville de fonctionner.

-« Bienvenue à l’Escale » a été réalisé par des adolescents atteints du syndrome rare de Prader-Willi et met en lumière « l’Escale », plateforme dédiée à leur accueil de jour

-Enfin, « Le G.R.E.E.N », raconte l’aventure de jeunes adultes à la découverte de la région Ile-de-France, son patrimoine culturel et naturel.

Une projection officielle a eu lieu en présence des participants le mercredi 19 juin, dans la magnifique salle du cinéma municipal Le Concorde à de Mitry-Mory. L’occasion pour les participants de se voir sur grand écran et de partager leur travail de plusieurs mois avec amis, familles et inconnus. Un grand moment d’émotions pour ces jeunes dont l’image et l’estime de soi restent un défi quotidien.

L’objectif général du projet « In Orchestra » est de promouvoir et soutenir l’intégration pédagogique des élèves en situation de handicap mental grâce à l’exploitation de diverses formes artistiques comme instruments de développement personnel, et outils d’amélioration des capacités d’apprentissage. Co- financé par l’Union européenne et le programme Erasmus +, ce projet européen a été coordonné par l’Ecole de musique de Fiesole en Italie et regroupait les fondations italiennes Sequeri Esagramma et Spazio Reale, l’Université d’Usak en Turquie ainsi que le Centre de la Gabrielle.

Pendant que le Centre de la Gabrielle travaillait autour de l’outil vidéo, les partenaires italiens ont constitué un orchestre symphonique inclusif, tandis que l’Université d’Usak en Turquie utilisait le vecteur du théâtre pour monter des cours avec l’objectif d’une représentation finale. L’ensemble des créations (concert, pièce de théâtre et les films) ont été présentées lors d’un festival des arts à Florence en Italie, les 29 et 30 juin dernier.

Les films sont à disposition pour diffusion dans le cadre de projets pédagogiques ou d’activités à but non lucratifs !

Contact Laurène Mathey, chargée des projets européens au Centre de la Gabrielle

MFPass, laurene.mathey@mfpass.fr tél. : 01 60 27 69 26

https://www.inorchestra.eu/