Impôts: les déclarations sont dans vos boîtes à lettres…

Cette année, l’administration fiscale enverra les déclarations de revenus à votre domicile par La Poste à partir du 20 avril 2010, et jusqu’au 5 mai 2010. Si vous n’aviez rien reçu à mi-mai, prenez contact avec votre centre des impôts.

Les primo-déclarants ne sont pas concernés. Seuls ceux qui ont déjà rempli une déclaration de revenus en 2009 recevront le formulaire. Selon la nature des revenus que vous avez perçus l’an passé (salaires, retraites, bénéfices commerciaux ou non commerciaux, revenus mobiliers, revenus fonciers, etc.), vous recevrez un imprimé fiscal sur lequel figurera leur montant (déclaration préremplie, ou seulement votre état civil, votre adresse et votre situation de famille.

En revanche, ceux qui vont déposer une déclaration pour la première fois cette année (nouveaux contribuables, étudiants qui occupent leur premier emploi, etc.), ceux qui n’ont pas fait de déclaration l’année dernière et ceux qui sont restés plusieurs années sans en faire (leurs revenus étaient inférieurs au seuil imposable par exemple) ne recevront rien. Ils devront se procurer eux-mêmes une déclaration vierge auprès de leur centre des impôts, en mairie ou sur le site www.impots.gouv.fr (Rubrique « formulaires »).

Vous avez jusqu’au 31 mai pour renvoyer votre déclaration papierUne fois votre déclaration reçue, il vous appartiendra de vérifier les montants inscrits par l’administration fiscale, de les corriger s’ils sont erronés et de la compléter en y indiquant vos revenus imposables non connus du fisc (vos revenus fonciers, par exemple). Il ne vous restera plus alors qu’à la déposer signée à votre centre des impôts, ou à la renvoyer par La Poste. Vous aurez jusqu’au 31 mai minuit pour retourner votre déclaration papier, le cachet de La Poste faisant foi.

Les internautes disposent d’un délai supplémentaireVous pouvez aussi choisir de faire votre déclaration par Internet, sur www.impots.gouv.fr : le site sera ouvert à partir du 26 avril. Dans ce cas, vous disposerez d’un délai supplémentaire. Mais, attention, cette année, ce délai supplémentaire n’est pas fonction des zones de vacances scolaires mais de votre département de résidence. Vous aurez jusqu’au 10 juin 2010 pout télédéclarer si vous résidez dans les départements 01 à 19 (zone 1), jusqu’au 17 juin 2010 pour les départements 20 à 49 (zone 2) et jusqu’au 24 juin 2010 pour les départements 50 à 974 (zone 3).

Les non résidents égalementQuel que soit le mode de déclaration choisi (papier ou en ligne), les non-résidents devront souscrire leur déclaration de revenus 2009 avant le mercredi 30 juin 2010 à minuit s’ils résident en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord ou en Afrique, et avant le jeudi 15 juillet 2010 à minuit s’ils résident dans un autre pays du monde.