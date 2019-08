Léthé Musical propose un stage intitulé : “Imaginer un projet musical accessible à tous”

Les dates

3 jours non consécutifs : 10 novembre, 8 décembre, 2 février 2009, de 9h30 à 16h30

Les objectifs

– vivre une expérience susceptible de révéler les différents enjeux et bienfaits liés à l’activité musicale,

– vous familiariser à la musique et découvrir des techniques simples

– acquérir des notions de base de musique (rythme, mélodie, harmonie)

-découvrir des instruments adaptés à ce type d’ateliers (accessibilité technique et financière)

– vous encourager à la mise en place d’un atelier « musique » avec votre public (projet monté seul ou en intégrant un musicien professionnel spécialisé)

Le public

Animateurs de centres de loisirs

Le contenu

Rythme – Energie

Pulsation, rythmes et mesures diverses

Approche des rythmes et des musiques du monde

Percussions corporelles

Percussions instrumentales

Voix – Expression – Son et corps

Souffle

Bruitages

Jeux vocaux

Approche et découverte de musiques ethniques

Ecoute – Disponibilité

Le geste musical

Evaluer les différents modes d’écoute

Savoir écouter pour accueillir l’autre

S’intéresser à l’étrangeté, à l’imprévu

Discussion après écoute d’extraits d’œuvres musicales

Pratique musicale

Apprentissage de chants simples (canons / Airs traditionnels)

Jeux répétitifs

Nappes sonores

Consonance et dissonance

Mélodies vocales et instrumentales libres ou avec contraintes (ex. sur 3 ou 4 notes)

Improvisation – Créativité

Accompagnement – Soutien

Notions d’harmonie

Initiation à différentes gammes

Accompagner et soutien de chanson

Création à partir des paramètres abordés précédemment

création collective

échange sur les projets menés ou en cours