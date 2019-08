Imaginer ensemble, le temps d’un week-end

Du 8 au 10 mai 2009, Vice & Versa vous propose de participer à un séjour d’échanges autour de la surdité “Sourds & Entendants, imaginons ensemble”

Ce week-end est destiné aux familles, adultes, enfants et à toutes les personnes touchées de près ou de loin par la surdité. Au programme : un temps de rencontre, de discussion, des conférences, des ateliers de création et de Langue des Signes Française, des spectacles, des temps de repas et d’échange conviviaux. Le week-end a lieu aux alentours de Livron dans la Drôme en Rhône-Alpes. Des interfaces et interprètes seront présents tout au long du séjour. Tarif du week-end : à partir de 30€ tout compris (hébergement, nourriture et activités)

Vice & Versa – 11 rue Dupont – 26500 Bourg-lès-Valence – Tel/Fax : 04 75 55 88 85

info@festival-vice-versa.com – www.festival-vice-versa.com