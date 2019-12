IMAccessible place la culture à la portée de tous

Laëtitia Ouakil, responsable missions en accessibilité au sein de l’association Interface Handicap, est co-créatrice de l’application IMAccessible.

IMAccessible, qu’est-ce que c’est ?

C’est une application mobile destinée à améliorer l’accès à la culture de tous les publics, et notamment des personnes handicapées. Développée en partenariat avec la Fondation Orange et l’Institut du Monde Arabe de Paris (IMA), elle sera disponible gratuitement sur les tablettes et smartphones à partir du mois d’avril. Elle permettra à chacun, quelque soit son handicap, de découvrir à distance toutes les collections de ce musée, ainsi que tout le contenu culturel qui s’y trouve grâce à un grand nombre d’outils intégrés et pensés pour tous. IMAccessible comprendra ainsi des fonctions d’agrandissement, de transposition textuelle, des explications en tous formats et plus ou moins détaillées selon les besoins et attentes des utilisateurs, ou encore la possibilité d’accéder à des visites numériques en facile à lire et à comprendre. Elle sera également accessible aux personnes qui seraient privées de la mobilité de leurs mains, grâce à l’utilisation d’un outil additionnel. Cette application pourra donc être utilisée à distance, mais également au sein-même du musée où des tablettes seront distribuées aux personnes qui en feront la demande au début de leur visite. IMAccessible pourra leur permettre de compenser un ou plusieurs handicaps et de mieux profiter de la visite.

Quels sont les objectifs d’IMAccessible ?

L’objectif est de faire avancer l’accessibilité culturelle, à commencer par celle des musées.

Plus précisément il s’agit de montrer que rendre la culture réellement accessible à tous est tout à fait possible et ce pour un budget raisonnable.

Le but est également de concevoir et proposer un outil utilisable par un public extrêmement large, en envisageant une solution alternative à toutes les difficultés qui pourraient se présenter dans l’accès aux informations. IMAccessible proposera ainsi un accès approfondi à la culture, avec un grand choix de paramètres et des contenus complets quels que soient les modes choisis, pour permettre aux utilisateurs d’aller jusqu’au bout de la visite la plus détaillée s’ils le souhaitent, et ce y compris pour la version facile à lire et à comprendre.

Quelle évolution prévoyez-vous sur le long terme pour cette application ?

Dans un premier temps, le lancement officiel nous permettra d’observer ce qui fonctionne et ce qui peut encore être amélioré. L’un de nos projets est d’ores et déjà de développer un mode Langue des Signes Françaises, qui n’est pas encore intégré à l’application.

Sur un plus long terme, nous aimerions pouvoir développer le modèle IMAccessible en direction d’autres organismes culturels, car il y a beaucoup à faire sur ce terrain-là. Tous les musées et lieux d’expositions pourraient ainsi devenir plus facilement accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans tous les cas, une meilleure accessibilité culturelle bénéficiera toujours au plus grand nombre.